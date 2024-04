Olimpíadas de Paris elegem carne como ameaça ambiental

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE/EPA

Alexandre Bompard (terceiro da esq. para a dir.), presidente e CEO do Carrefour, Tony Estanguet (ao centro), presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Paris 2024, e a ministra do esporte francesa, Laura Flessel, posam com funcionários da fazenda de batatas Vaulerand, que fornecerá alimentos para a Vila dos Atletas