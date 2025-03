Outono começa: o que esperar da nova estação? 

Inmet aponta previsão de menos chuva e mais calor

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Chuvas previstas para o norte do Paraná, São Paulo e sul de Minas Gerais nos próximos três meses devem beneficiar a fase final de granação



Começou o outono e a estação marca a transição do verão para o inverno no Brasil. Neste período, as chuvas diminuem em grande parte do país, enquanto temperaturas podem oscilar mais com a chegada de massas de ar frio. Para o agronegócio, o comportamento do clima no outono impacta o desempenho de culturas como milho segunda safra, café e trigo, por exemplo. Segundo a projeção do Instituto Nacional de Meteorologia, o outono deverá ter temperaturas acima da média e chuvas reduzidas em áreas do Centro-Sul do Brasil, o que exigirá atenção dos produtores.

Segundo a Rural Clima, as condições climáticas dos próximos meses trazem impactos diretos para as principais culturas agrícolas do país. No café, as chuvas previstas para o norte do Paraná, São Paulo e sul de Minas Gerais nos próximos três meses devem beneficiar a fase final de granação, favorecendo o desenvolvimento da planta já com foco na safra de 2026. Apesar desse cenário positivo, as temperaturas altas até maio podem influenciar o cultivo. Ainda não há indicativos de geadas, mas o risco é maior em relação ao ano passado devido à anomalia negativa no Oceano Pacífico.

No trigo, o cenário é favorável, com chuvas mais frequentes e temperaturas mais baixas nas principais regiões produtoras, sem sinais de excesso de umidade que inviabilizem o plantio na região Sul. Já o milho segunda safra apresenta um cenário dividido. Em Minas Gerais, interior de São Paulo, leste e sul de Goiás, a estiagem e as temperaturas elevadas aumentam o risco de perdas.

Por outro lado, no Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e oeste de Goiás, a previsão de chuvas favoráveis em abril e maio garante melhores condições para o desenvolvimento das lavouras. Para garantir safras fartas, o clima precisará ajudar. No que depender do outono, há riscos climáticos importantes a serem considerados.

