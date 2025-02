Plano Safra: suspensão gera crise entre Lula e o agro

Haddad anuncia uma Medida Provisória (MP) com crédito de R$ 4 bilhões

Divulgação/Diogo Zacarias/MF Haddad disse que o presidente Lula pediu uma solução imediata para o problema



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na última sexta-feira que o governo irá editar uma Medida Provisória para abrir crédito extraordinário de cerca de R$ 4 bilhões para atender as linhas de crédito do Plano Safra. A ação veio depois da Frente Parlamentar da Agropecuária ter criticado a suspensão das linhas de financiamento. Para a bancada do agro, a paralisação é resultado do aumento da taxa Selic, impulsionado pela falta de responsabilidade fiscal do governo e desvalorização da moeda.

A BMJ Consultores revela que a suspensão do Plano Safra abre mais uma crise entre o governo e o agro. “Isso evidentemente prejudica a também a popularidade do governo, prejudica o governo perante o Agro e abre mais um flanco para dizer que a que o aumento do do custo de Alimentos é por falta de uma habilidade de mover as Finanças Públicas”, diz Wagner Parente, CEO da consultoria.

Já o economista André Perfeito prevê desafios já que os juros continuarão subindo. “A gente tá com uma taxa Selic ainda em processo de alta, vai bater provavelmente 15% já esse ano, a taxa é definida pelo banco central, não a que está sendo negociada no mercado futuro, nela já está em 15%, mas a própria Selic deve bater nesse patamar”. Com a piora na macroeconomia, aumenta o desafio para o governo construir também o Plano Safra 2025.

