Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso rejeitam Favaro, Geller e Augustin

Classe não admite que eles sejam os interlocutores do setor em Brasília

Produtores rurais se opõem às



Produtores de soja e milho de Mato Grosso decidiram, por unanimidade, que os nomes do senador Carlos Favaro, do deputado federal cassado Neri Geller e do empresário Carlos Augustin não têm legitimidade para representar o setor como interlocutores em Brasília. A decisão ocorreu no âmbito da Assembleia Geral de Associados da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja/MT). Para os produtores, embora cada um tenha a prerrogativa de tomar suas próprias decisões, isso traz consequências. “Ao apoiar as políticas do Partido dos Trabalhadores (PT), que, inclusive apoiam invasões de propriedades privadas, Carlos Favaro, Neri Geller e Carlos Augustin entraram diretamente em divergência com os valores conservadores da classe produtora.” Além de não aceitar os nomes, os produtores decidiram que a Aprosoja/MT deverá se retirar do Instituto Pensar Agro (IPA), entidade que dá suporte à Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), caso Carlos, Geller e Augustin sejam interlocutores com estas instituições, já que não representam os produtores de soja e milho de Mato Grosso.

