Cooperativa dos EUA investe em mensagem de valorização do agro

Cooperativa dos EUA, Land O'Lakes tem investido em mensagem de valorização do agronegócio



Quando agricultores ganham, todos ganham. Inclusive os amantes de manteiga, como você. Essa é a mensagem que aparece no pote do produto da cooperativa agrícola Land O’Lakes, dos Estados Unidos. Na embalagem está escrito: “Com esta compra você ajuda os agricultores americanos e suas comunidades. Como uma cooperativa, somos mais de 1000 fazendeiros que se beneficiam da venda dos nossos produtos de qualidade”. A Land O’Lakes tem se destacado por valorizar o agro. Neste ano, investiu milhões em um espaço comercial durante a final do Super Bowl e o usou para lembrar a importância do trabalho incessante de agricultores para produzir a comida que chega à mesa de tanta gente. A cooperativa, criada em 1921, foi apontada pela revista Time como uma das 100 empresas mais influentes. Nos sites de venda dos produtos da Land O’Lakes, é possível ver uma imagem de valorização dizendo: “Orgulho de ser propriedade de agricultores”, fazendo referência ao cooperativismo agrícola. O que o Brasil tem para aprender com esse caso da cooperativa agrícola dos Estados Unidos? Algo tão simples quanto a mensagem que está escrita no pote da manteiga: quando agricultores ganham, todos ganham. Que aqui a gente aprenda a valorizar mais a gente trabalhadora que faz do agro um dos setores mais prósperos da economia brasileira.

