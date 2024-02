Revolta de agricultores na Europa já alcança 11 países

JOHN MACDOUGALL/AFP

Tratores e caminhões estão em frente ao marco de Berlim, o Portão de Brandemburgo, enquanto ao fundo pode ser vista a Prefeitura Vermelha da capital alemã durante um protesto de agricultores e motoristas de caminhão, em 15 de janeiro de 2024 em Berlim. A raiva dos agricultores e dos camionistas decorre de uma decisão do governo de cortar subsídios e incentivos fiscais sobre veículos a gasóleo e agrícolas. A medida fez parte dos esforços da coligação do chanceler alemão Olaf Scholz para encontrar poupanças depois de o tribunal superior da Alemanha ter decidido, em Novembro de 2023, que o governo tinha violado as regras da dívida.