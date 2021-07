Valor da produção do agro pode alcançar o recorde de R$ 1 trilhão

Alta das commodities no mercado global e a colheita farta ajudam a explicar a expectativa de patamar inédito na temporada

Breno Lobato/Embrapa Só o faturamento da pecuária deve chegar a R$ 346,2 bilhões em 2021



O faturamento da pecuária deve chegar a R$ 346,2 bilhões em 2021. Já o das lavouras aponta para R$ 753,2 bilhões. A soma gera um resultado de R$ 1,009 trilhão, patamar recorde. O cálculo do Valor Bruto da Produção é 10,5% superior ao observado em 2020. O resultado do VPB é obtido através da produção da safra agrícola e pecuária e dos preços recebidos pelos produtores rurais em algumas das principais regiões do Brasil. A alta das commodities no mercado global e a colheita farta ajudam a explicar a expectativa de patamar inédito nesta temporada. Entre os produtos que mais se destacaram estão o arroz, com aumento de VBP de 3,8%, cana-de-açúcar (2,3%), milho (15,7 %), soja (30,2%) e trigo (34,6%).

Vale destacar que, mesmo com os problemas climáticos como a seca e as geadas que atingiram o milho, o resultado é superior ao de 2020, puxado pela alta de preços do grão, o que contribuiu para aumentar o VBP. Ao registrar a marca histórica de 1 trilhão, o agronegócio reforça o desempenho positivo na produção e na qualidade dos produtos que cultiva. Com preços e rentabilidade positiva em vários elos do setor, a expectativa é de um crescimento promissor, baseado em investimentos em tecnologia e novos mercados compradores.