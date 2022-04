Venda de fábrica de fertilizantes da Petrobras à Rússia é cancelada

A venda da fábrica de fertilizantes da Petrobras em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, ao grupo russo Acron, foi cancelada. Em comunicado, a estatal informou que o que impediu a continuidade das negociações da unidade de fabricação de nitrogenados foi o plano proposto pelo comprador, diferente do projeto inicial. Isso impossibilitou que o governo aprovasse a transação. O anúncio da negociação desta fábrica de fertilizantes, realizado no início de fevereiro pela então ministra da Agricultura, Tereza Cristina , foi comemorado pelo agronegócio , já que a dependência do setor por fertilizantes importados é de 85%. A medida poderia aumentar ligeiramente a oferta de produtos no mercado doméstico, reduzindo a necessidade de se trazer de fora. O processo de venda também passou por grandes incertezas com o início da guerra na Ucrânia e colocou em xeque a capacidade de pagamento do grupo após sanções impostas à Rússia