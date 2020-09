Narloch: Governo é quem deve explicações sobre o preço do arroz, não os produtores

“Nós não aprendemos nada com a hiperinflação dos anos 80”, afirmou o comentarista da Jovem Pan

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO O arroz acumula uma alta de 19,25% no ano de 2020



O governo notificou, na última quarta-feira (9), supermercados e produtores a explicar a disparada no preço do arroz. Os setores terão cinco dias para dar explicações ao Ministério da Justiça, algo que contraria as medidas liberais defendidas pela equipe econômica. “Nós não aprendemos nada com a hiperinflação dos anos 80, quando a Polícia Federal ia atrás dos produtores de carne e de donos de mercado por causa da alta de preços. Quem deve explicações, nesse caso, não são os produtores, mas, sim o Governo Federal, afinal, a inflação é um problema monetário, relacionado à lei da Oferta e Procura”, analisa Leandro Narloch.