Narloch: Resta saber o quanto a aprovação de PEC do Fundeb refletirá na educação básica

Segundo o comentarista da Jovem Pan, apesar de setores terem comemorado PEC, há dúvidas sobre reflexo direto na educação brasileira

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO PEC do Fundeb deve ser promulgada ainda nesta quarta-feira (26)



O Fundeb será permanente e ganhará reforço nos próximos anos. O Senado aprovou e o Congresso deve promulgar ainda nesta quarta-feira (26) a PEC que eleva gradualmente os recursos federais de 10% para 23% em 2026. A esquerda comemorou, muitos sindicatos e associações de estudantes também comemoraram essa ampliação da participação do governo no Fundeb. Mas resta a gente saber, agora, o quanto disso vai refletir na melhoria da educação básica. Alguns destaques importantes da lei foram rejeitados, como, por exemplo, a ideia de usar os recursos do Fundeb para uma forma de ProUni da educação básica, vamos ver o que vai acontecer agora, se vai melhorar a qualidade da educação brasileira.