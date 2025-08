A liberdade como fundamento da dignidade e forma de existência

Ao reconhecer em si essa estrutura — a razão que delibera e a consciência que vivencia —, o sujeito é conduzido, pela própria racionalidade, a reconhecê-la nos outros

Riccardo Manieri/Unsplash Estátua da Liberdade, em Nova York, é um simbólico monomento de representação da condição de ser livre



A liberdade, em sua raiz mais profunda, não é uma concessão social nem uma construção jurídica, mas uma exigência que brota da própria estrutura da consciência. Ser livre não é um privilégio outorgado por convenções humanas, mas uma consequência necessária da presença de certas faculdades: a racionalidade consciente, a autoridade subjetiva sobre si mesmo e a consequente consciência moral. Sempre que essas capacidades se manifestam — seja em humanos ou em quaisquer outros entes conscientes — impõe-se a obrigação moral de reconhecê-los como senhores de si, como agentes legítimos de suas escolhas.

A racionalidade, neste contexto, não se reduz à habilidade de raciocinar logicamente ou calcular consequências (isso máquinas também fazem). Ela é, sobretudo, a faculdade de refletir sobre os próprios fins, de avaliar razões à luz de princípios e de deliberar sobre o que se deve fazer. É essa capacidade que permite ao sujeito não apenas reagir ao mundo, mas posicionar-se diante dele, suspender impulsos, escolher com base em razões que reconhece como válidas. A razão prática não impõe um conteúdo específico à ação, mas instaura um espaço interno de liberdade — uma arena onde o agir pode ser guiado por critérios próprios. Ser livre, portanto, é ser capaz de dar a si mesmo as razões do próprio agir.

Mas o reconhecimento da liberdade não se dá apenas por via racional e abstrata. Ele é vivido e sentido, enraizado numa experiência íntima e irredutível: a de que cada sujeito possui um saber de si que ninguém mais pode acessar. A capacidade de mover-se, sentir as próprias sensações e comandar o corpo é a manifestação inicial e inquestionável desse saber. Essa intimidade epistêmica com a própria existência revela uma autoridade subjetiva incontornável — um tipo de soberania encarnada que não precisa ser conquistada, apenas constatada.

Ao reconhecer em si essa estrutura — a razão que delibera e a consciência que vivencia —, o sujeito é conduzido, pela própria racionalidade, a reconhecê-la nos outros. Se os demais partilham essa mesma constituição, então não há como negar-lhes aquilo que reivindica para si: a liberdade. Negar isso aos outros, enquanto a exige para si, é incorrer numa contradição prática — é agir como se sua liberdade fosse fundada numa estrutura especial que, ao mesmo tempo, reconhece compartilhar com os demais. Assim, a razão não apenas revela a dignidade do sujeito, mas exige coerência no reconhecimento mútuo dessa dignidade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A liberdade, além de uma exigência da razão prática, é um valor que confere sentido à existência. Mais que condição da dignidade, é a dignidade em ato. Valorizar a liberdade é desejar que cada consciência se realize plenamente, encontrando no outro não um limite, mas uma presença que amplia e reafirma sua própria potência. É nessa realização plena e recíproca que a liberdade revela sua essência mais profunda: não apenas como direito, mas como o próprio sentido vivido da existência.

*Luis Ferreira é empresário, profissional de marketing e associado Livres.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.