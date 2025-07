Regulação das apostas online: liberdade com responsabilidade, arrecadação com transparência

O crescimento exponencial do setor tem sido acompanhado por casos recorrentes de abuso, ilegalidade e desinformação, além de ter sido pauta da CPI das Bets no Senado

O Brasil vivenciou, em 2024, um crescimento impressionante no mercado de apostas online. Conforme a CNC, as bets causaram perda de R$ 103 bilhões ao varejo em 2024 — um volume que impõe desafios urgentes ao poder público e à sociedade civil. O crescimento exponencial do setor tem sido acompanhado por casos recorrentes de abuso, ilegalidade e desinformação, como demonstram os desdobramentos de processos judiciais envolvendo influenciadores digitais acusados de promoção irregular, além da CPI das Bets no Senado.

É fundamental reforçar que a regulação não significa censura ou proibição. Trata-se de um instrumento para garantir liberdade com responsabilidade, criando segurança jurídica para consumidores e empresas, além de assegurar arrecadação fiscal e integridade ao mercado. A construção de um ambiente seguro, transparente e competitivo, que preserve a liberdade individual sem abrir mão da responsabilidade social, é um passo necessário e urgente.

O funcionamento do mercado tende, naturalmente, a buscar equilíbrio. No entanto, em setores emergentes — como o das apostas online — que ainda carecem de marcos normativos claros e apresentam alto potencial de externalidades negativas, a ausência de regras torna-se terreno fértil para a informalidade e a exploração.

O volume movimentado — R$ 240 bilhões — não é apenas expressivo, evidencia a necessidade de uma atuação estatal eficaz. Essa intervenção não deve ter como objetivo sufocar o mercado, mas sim garantir que ele opere com segurança e previsibilidade. Um Estado liberal não é um Estado ausente: seu papel deve ser mínimo, mas forte o suficiente para assegurar direitos.

Atualmente, as operadoras de apostas apenas declaram sua atuação ao poder público, sem mecanismos eficazes de fiscalização. Algumas plataformas utilizam chaves Pix de empresas de fachada, dificultando o rastreamento de transações suspeitas e abrindo brechas para práticas ilícitas. Isso gera riscos tanto para o consumidor quanto para a arrecadação tributária.

Não se trata apenas de perda de receita, mas também de uma crise de credibilidade: o consumidor quer ter liberdade decidir o que quer fazer, da forma mais informada e transparente possível, enquanto empresas movimentam valores bilionários sem regulação clara, o que reforça a percepção de um Estado ineficaz e distante.

Caminhos para uma regulação eficiente: liberdade informada e responsabilidade estrutural

Em estudo recente encaminhado ao Congresso Nacional, propôs-se um modelo híbrido de regulação, inspirado em boas práticas internacionais. A proposta busca equilibrar liberdade de escolha com a responsabilidade no mercado, e baseia-se em três pilares:

Autorização pública : operadoras precisam de autorização formal para atuar no país.

: operadoras precisam de autorização formal para atuar no país. Certificação técnica independente: garante a segurança dos sistemas e a integridade dos dados.

garante a segurança dos sistemas e a integridade dos dados. Monitoramento contínuo: fiscaliza a operação das plataformas em tempo real.

Entre as medidas propostas, destacam-se:

Garantia de escolha informada: extrato individual por CPF, com registro de ganhos e perdas, além de ferramenta de autoexclusão voluntária para casos de compulsão.

extrato individual por CPF, com registro de ganhos e perdas, além de ferramenta de autoexclusão voluntária para casos de compulsão. Transparência: ranking público de operadoras com taxa real de retorno e regras de jogo claras.

ranking público de operadoras com taxa real de retorno e regras de jogo claras. Segurança técnica: certificação das plataformas por entidades independentes.

certificação das plataformas por entidades independentes. Combate à informalidade: proibição de transações por meios não identificados, como chaves Pix sem CNPJ validado.

proibição de transações por meios não identificados, como chaves Pix sem CNPJ validado. Publicidade responsável: regras claras para evitar práticas abusivas, especialmente voltadas a públicos vulneráveis, como jovens.

O modelo proposto busca evitar tanto o excesso de intervenção estatal quanto a omissão regulatória. Um ambiente sem regras favorece a exploração e a formação de monopólios; já um ambiente excessivamente controlado pode inibir a inovação. O papel do Estado, nesse contexto, deve ser o de facilitador: assegurar um mercado funcional, competitivo e seguro para todos.

Regular não é limitar a liberdade, mas sim garantir que ela possa ser exercida de maneira consciente, informada e protegida. O mercado de apostas, que movimenta mais de US$ 100 bilhões globalmente, não pode permanecer à margem da legalidade. O enfrentamento desse tema deve ocorrer com seriedade, pragmatismo e responsabilidade.

A regulação responsável das apostas online é um caminho necessário para garantir segurança jurídica aos consumidores, arrecadação ao Estado e um mercado mais transparente. Não se trata de criminalizar o lazer ou impedir a livre iniciativa, mas de criar condições para que as escolhas individuais sejam feitas com segurança e base em informações confiáveis. A liberdade individual não é enfraquecida pela regulação — é protegida por ela.

