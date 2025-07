PPP Social: Inovação liberal transformando a educação e saúde no Brasil

Modelo de parceria é uma alternativa eficiente para melhorar os serviços essenciais, combinando agilidade do setor privado com o papel regulador do setor público

Divulgação/Hospital do Subúrbio Hospital do Subúrbio, em Salvador, é uma PPP que revolucionou o atendimento hospitalar



As Parcerias Público-Privadas (PPPs) sempre foram tradicionalmente associadas à infraestrutura, como rodovias e aeroportos, mas recentemente vêm conquistando espaço significativo também na área social, especialmente em educação e saúde. Esse modelo de parceria é uma alternativa eficiente para melhorar os serviços essenciais, combinando agilidade do setor privado com o papel regulador do setor público.

As PPPs sociais oferecem uma forma inovadora de enfrentar desafios crônicos, como infraestrutura inadequada nas escolas, manutenção precária em unidades de saúde e falta de eficiência na gestão pública. Por meio de contratos bem estruturados, as PPPs garantem transparência e prestação de contas, além de otimizar os recursos públicos destinados a áreas sociais, melhorando diretamente a qualidade dos serviços oferecidos à população.

Um exemplo de sucesso nesse âmbito é o Hospital do Subúrbio, em Salvador (Bahia). Essa PPP revolucionou o atendimento hospitalar, proporcionando ótimos serviços, redução significativa de custos operacionais e alto nível de satisfação dos usuários. O hospital se tornou referência nacional, provando que o modelo de PPP pode, de fato, melhorar significativamente a qualidade de vida dos cidadãos.

Outro caso emblemático é o programa de PPP escolar do Governo do Estado de São Paulo, que iniciou com um projeto-piloto abrangendo poucas unidades e rapidamente expandiu devido aos resultados positivos iniciais. Com gestão privada responsável pela infraestrutura e manutenção das escolas, os professores e diretores conseguem focar exclusivamente na educação e no desempenho dos alunos, resultando em melhor aproveitamento escolar e infraestrutura constantemente bem cuidada.

É essencial que essas iniciativas sejam implementadas com rigorosos critérios de governança, garantindo que contratos detalhem claramente todas as responsabilidades, obrigações e mecanismos de fiscalização e penalidade. Dessa forma, as PPPs sociais têm tudo para promover mudanças estruturais profundas em áreas fundamentais da vida pública brasileira.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para que o modelo das PPPs sociais avance e ganhe maior adesão, é necessário promover um amplo diálogo com a sociedade, esclarecendo os benefícios, focando claramente nos resultados práticos. É importante deixar de lado disputas ideológicas, pois o que a população realmente espera são resultados concretos e serviços públicos melhores. Investir em PPPs sociais é investir em soluções modernas e eficazes para desafios históricos em educação e saúde no Brasil.

*Pedro Duarte é vereador reeleito no Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara Municipal. É formado em Direito pela PUC-Rio, com especializações em Gestão Pública pelo INSPER, FGV-Rio e Harvard Kennedy School. Atua em defesa do planejamento urbano, transparência e liberdade econômica. E Líder Livres desde 2016.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.