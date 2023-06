Altamente elegante e gentil, Zanin é o ‘Justus’ no STF

Jovem, estilo galã, inteligente e meticuloso, advogado de Lula indicado à Suprema Corte atrai a atenção em Brasília e conquista pela simpatia

Reprodução/ Instagram Cristiano Zanin O casal Cristiano Zanin e Valeska Teixeira



Conheci o Cristiano Zanin mais de perto na campanha do presidente Lula. Ele participou ativamente da equipe de transição e, até onde sei, todos gostaram muito desta convivência com o advogado, que, assim como eu, é são-paulino roxo. Em outra oportunidade e já informado de que seria indicado ao Supremo Tribunal Federal, recentemente o vi na festa de aniversário do seu par de direito Nelson Wilians. Naquela noite, havia um monte de juristas aguardando o casal sensação de Brasília: Zanin e Valeska – esta extremamente simpática e “colada” o tempo todo ao marido. Tentando ser discreto, o casal chamou a atenção por dois motivos: altamente elegantes e muito gentis. Lembrando que estas não são características muito observadas na Corte nos dias de hoje.

Conversamos por algum tempo e pude perceber que o casal não tinha nenhum copo na mão – num sinal claro de quem estava ali em campanha, buscando mais um pouco de popularidade. Zanin estava muito bem vestido, o cabelo impecavelmente penteado e com fixador. A gravata seguramente tinha um nó de alfaiate profissional. Os óculos milimetricamente ajustados ao rosto e o sapato impecavelmente engraxado. Ah…! Me lembrei de elogiar sua forma física – afinal, pratico triatlo há 20 anos e isso jamais passaria “batido”. Outra característica que foge um pouco do contexto de Brasília – embora seja uma cidade perfeita para a prática de esportes. Porém, lá as pessoas sempre alegam falta de tempo para praticar qualquer coisa. Lembro-me também que naquela noite, a pedido do mesmo, liguei para o vice-presidente Geraldo Alckmin e marquei um encontro entre ambos. Depois disso, vi uma peregrinação em sua direção, todo mundo querendo conhecer e apertar a mão do próximo ministro da Suprema Corte.

Nesta quarta-feira, 21, é o grande dia para este advogado que já nasceu no tempo da internet. Jovem, estilo galã, inteligente e altamente meticuloso. Espero que a Corte seja impactada por ele e que esta pequena comunidade de juristas abra um espaço na agenda e visite um alfaiate. Tem um que atende uma ala nobre do poder que se chama Fabrizio Allur, #ficaadica. Conhecendo o estilo de vida de uma outra pessoa, organizada, hiper meticulosa, bem-sucedida e impecavelmente bem-vestida, posso dizer com tranquilidade que Cristiano Zanin é mais um “Justus” (me refiro ao Roberto) no STF. Já perceberam a similaridade? Além do que, ambos sempre foram protagonistas da famosa disputa pela “vaga”…!!!!

*Marcio Moraes é estrategista de comunicação e expert em viagem, tendo apresentado o programa Companhia de Viagem por 20 anos. Estreia hoje a sua coluna no portal da Jovem Pan sobre comportamento, bastidores da política e experiências no mundo dos famosos e do turismo.

