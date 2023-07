No Fla-Flu da política, Bolsonaro é usado pelos dois times

Ex-presidente serve tanto para a direita como para a esquerda e, dependendo do jogo, o técnico escala ou não escala

Chegamos no ponto mais esdrúxulo da política do país: temos um jogador que, dependendo do jogo, o técnico escala ou não escala. Veja só! O time de lá ameaçou com uma tentativa de golpe; entra Bolsonaro. Marcos do Val disse quer tem mutreta e tentativa de golpe; sai Bolsonaro. Uma quantidade enorme de joias entrou no Brasil de maneira ilegal e ardilosa; entra Bolsonaro. Precisamos que o Tarcísio, visivelmente em alta nas bolsa de aposta política, seja a opção da direita para 2026; sai Bolsonaro. Não! Mas agora é importante manter o apoio da classe evangélica e da direita; entra Bolsonaro. Opa! O Republicanos precisa emplacar alguém em ministérios; fora Bolsonaro, somos Lula! Mas espera aí: quem vai convencer a Michelle a sair como vice na chapa de alguém em 2026?; entra Bolsonaro. O PL tem de mostrar que é um partido forte, viril e importante para a democracia; sai Bolsonaro. Vixi, alguém tem de assinar o B.O. pela encrenca da Covid-19, afinal foram mais de 700 mil mortes; entra Bolsonaro! Bolsonaro serve tanto para a direita como para a esquerda, dependendo do jogo. Um não vive sem o outro. Isto é fato. Dúvida? Aí tem que entrar o VAR! Ou o STF? Agora não sei…!!!

