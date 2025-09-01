Cantareira sinaliza alerta vermelho para a segurança hídrica
Reservatórios em queda expõem a falta de gestão preventiva e o risco de repetir a crise hídrica de 2014 em meio a secas mais severas
Em JacareíSabesp reduz volume retirado do Sistema Cantareira de 31 m³/s para 27 m³/s, em resposta à queda dos reservatórios — que estão com cerca de 35% da capacidade útil
