Como o setor de transporte avalia o fim do uso do petróleo

Programa JP Sustentável traz visões do Pacto Global da ONU e da Scania sobre transição energética

O JP Sustentável deste sábado discutiu os caminhos para um futuro sem petróleo no setor de transporte, tema central para a transição energética e para as metas climáticas do Brasil. O programa recebeu Guilherme Xavier, co-diretor executivo do Pacto Global da ONU, e Christopher Podgorski, CEO da Scania América Latina. Ambos ressaltaram que a mudança é inevitável: empresas e consumidores já cobram soluções mais limpas, enquanto governos correm contra o tempo para viabilizar infraestrutura e regulação.Entre os destaques da conversa, está o papel estratégico do Brasil. O país tem potencial para liderar a produção de biocombustíveis e avançar na adoção de veículos elétricos e a hidrogênio, mas ainda enfrenta entraves como altos custos iniciais e carência de postos de abastecimento e recarga. Xavier lembrou que consumidores estão cada vez mais atentos às práticas das empresas e exigem responsabilidade ambiental. Podgorski reforçou que o transporte é peça-chave para alcançar as metas de descarbonização até 2050 e que a indústria já entende a necessidade de inovar.

O debate mostrou que o desafio não é mais se o petróleo será substituído, mas quando e como essa transição vai ocorrer. O episódio completo está disponível no canal da Jovem Pan no YouTube.

