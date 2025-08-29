Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Patrícia Costa > COP30 convoca empresários em carta aberta

COP30 convoca empresários em carta aberta

Setor privado é chamado para protagonizar a transição climática, mas especialistas alertam que sem monitoramento rigoroso a agenda pode se perder em marketing verde

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por Patrícia Costa
  • 29/08/2025 20h31
  • BlueSky
Reprodução/Jovem Pan News Presidente da COP30, André Corrêa do Lago, André Corrêa do Lago, presidente-designado da conferência, foi direto ao afirmar que “não basta negociar, é preciso implementar e monitorar”

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >