COP30 terá pavilhão de cientistas na Blue Zone pela primeira vez

Espaço dedicado à saúde e ciência busca levar evidências para o centro das negociações climáticas em Belém

  • Por Patrícia Costa
  • 23/09/2025 13h09
Agência Brasil / Fabiola Sinimbú Obras estão no prazo, dizem organizadores da COP30 O chamado Health Pavilion reunirá pesquisadores, especialistas e instituições para apresentar dados, propor soluções e discutir como a crise climática impacta diretamente a saúde humana

