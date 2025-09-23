COP30 terá pavilhão de cientistas na Blue Zone pela primeira vez
Espaço dedicado à saúde e ciência busca levar evidências para o centro das negociações climáticas em Belém
Agência Brasil / Fabiola SinimbúO chamado Health Pavilion reunirá pesquisadores, especialistas e instituições para apresentar dados, propor soluções e discutir como a crise climática impacta diretamente a saúde humana
