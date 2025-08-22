Discurso climático de Lula convive com avanço da exploração de petróleo na Amazônia
Enquanto defende a COP30 no Pará como demonstração da “real situação”, o governo pressiona o Ibama para liberar exploração de combustíveis fósseis na região
Ricardo Stuckert/PRAo mesmo tempo em que Lula fala em justiça climática, floresta viva e descarbonização necessária, a Petrobras prepara uma simulação de derramamento na Foz do Amazonas
