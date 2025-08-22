Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Patrícia Costa > Discurso climático de Lula convive com avanço da exploração de petróleo na Amazônia

Discurso climático de Lula convive com avanço da exploração de petróleo na Amazônia

Enquanto defende a COP30 no Pará como demonstração da “real situação”, o governo pressiona o Ibama para liberar exploração de combustíveis fósseis na região

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por Patrícia Costa
  • 22/08/2025 17h13
  • BlueSky
Ricardo Stuckert/PR Lula discursa na Plaza de Armas, em Bogotá, durante a Cúpula dos Países Amazônicos Ao mesmo tempo em que Lula fala em justiça climática, floresta viva e descarbonização necessária, a Petrobras prepara uma simulação de derramamento na Foz do Amazonas

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >