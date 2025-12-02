Estudo revela irregularidades em cerca de 40% da mineração no Brasil
Levantamento do Mapbiomas mostra a fragilidade do controle público, a expansão sobre áreas protegidas e a perda de capacidade do de regular o setor no país
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Em um momento em que o país tenta se posicionar como liderança em sustentabilidade, energia limpa e economia de baixo carbono, a mineração irregular se torna um obstáculo central
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.