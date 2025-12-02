Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Patrícia Costa > Estudo revela irregularidades em cerca de 40% da mineração no Brasil

Estudo revela irregularidades em cerca de 40% da mineração no Brasil

Levantamento do Mapbiomas mostra a fragilidade do controle público, a expansão sobre áreas protegidas e a perda de capacidade do de regular o setor no país

  • Por Patrícia Costa
  • 02/12/2025 19h02
mineracao Em um momento em que o país tenta se posicionar como liderança em sustentabilidade, energia limpa e economia de baixo carbono, a mineração irregular se torna um obstáculo central

