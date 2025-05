Marina Silva, alvo de ataques, expõe o custo de defender o meio ambiente no Brasil

Agressões verbais contra a ministra revelam como o debate ambiental está sendo soterrado por machismo e retrocessos legais

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO “Me senti agredida fazendo meu trabalho”, disse a ministra, em uma frase que resume a cena que indignou especialistas e ambientalistas



Hoje o Senado foi palco de mais um capítulo lamentável na política ambiental brasileira. Durante uma audiência pública, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deixou a sessão após ser atacada de forma agressiva e desrespeitosa por parlamentares. O que se viu não foi apenas divergência de ideias, mas violência política de gênero. “Me senti agredida fazendo meu trabalho”, disse a ministra, em uma frase que resume a cena que indignou especialistas, ambientalistas e até mesmo a primeira-dama Janja da Silva, que saiu em sua defesa. A fala do senador Plínio Valério, ao afirmar que respeitava “a mulher Marina, mas não a ministra”, escancarou a misoginia que ainda marca o Congresso. O tratamento, segundo nota oficial do Ministério das Mulheres, foi “grave, absurdo e misógino”. Marina Silva não é uma figura qualquer no cenário político. Ex-seringueira, alfabetizada aos 16 anos, ela se tornou símbolo da luta socioambiental, ajudou a reduzir o desmatamento da Amazônia em 83% nos anos 2000, e foi reconhecida mundialmente como uma das maiores defensoras do clima. Ao deixá-la vulnerável a ataques, o Senado não fere apenas uma mulher. Fere décadas de avanços ambientais e políticos que ela representa.O momento é ainda mais grave quando lembramos o que está em jogo. A tentativa de desmontar o licenciamento ambiental, flexibilizar a proteção de áreas sensíveis e esvaziar a política climática brasileira ocorre justamente enquanto o país se prepara para sediar a COP30. Um paradoxo doloroso: o Brasil quer liderar o discurso ambiental global, mas silencia uma de suas principais vozes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Não se trata apenas de Marina Silva. Trata-se do que ela representa: ciência, sustentabilidade, coerência. Atacá-la é atacar a política ambiental brasileira. E, infelizmente, esses ataques têm encontrado eco em um Congresso cada vez mais disposto a ceder à pressão de grupos que veem o meio ambiente como obstáculo — e não como ativo estratégico. A saída de Marina da audiência é simbólica. Mostra os limites do diálogo num ambiente onde o debate é substituído pela intimidação. Mas também revela sua coerência: Marina não se cala, mesmo quando tentam calá-la. E sua história prova que, diante da injustiça, ela sempre responde com mais firmeza e ainda mais propósito.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.