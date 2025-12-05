Minerais são priorizados para construir armas de guerra e impactam transição energética
Relatório do Transition Security Project revela que lítio, cobalto e terras-raras — pilares das tecnologias limpas — estão sendo desviados para a indústria militar, criando um novo risco global
Roman PILIPEY / AFPA advertência do Transition Security Project é se os minerais que deveriam alimentar a economia verde forem absoridos pela indústria de guerra, a transição climática será retardada, mais cara e — no limite — insuficiente para evitar o agravamento da crise climática
