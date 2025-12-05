Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Patrícia Costa > Minerais são priorizados para construir armas de guerra e impactam transição energética

Minerais são priorizados para construir armas de guerra e impactam transição energética

Relatório do Transition Security Project revela que lítio, cobalto e terras-raras — pilares das tecnologias limpas — estão sendo desviados para a indústria militar, criando um novo risco global

  • 05/12/2025 11h31
Roman PILIPEY / AFP guerra na ucrania A advertência do Transition Security Project é se os minerais que deveriam alimentar a economia verde forem absoridos pela indústria de guerra, a transição climática será retardada, mais cara e — no limite — insuficiente para evitar o agravamento da crise climática

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

