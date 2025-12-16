Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Patrícia Costa > Morte em operação do Ibama expõe a violência em terra indígena do Pará

Morte em operação do Ibama expõe a violência em terra indígena do Pará

Assassinato de vaqueiro durante ação contra gado ilegal revela o risco da fiscalização ambiental

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por Patrícia Costa
  • 16/12/2025 09h52
  • BlueSky
Marcelo Camargo/Agência Brasil Em todo o país, há 391 etnias e 295 línguas indígenas faladas. Os dados foram divulgados, nesta sexta-feira (24), pelo Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística (IBGE), no Censo Demográfico 2022 ─ Etnias e línguas indígenas. A Terra Indígena Apyterewa é considerada uma das mais pressionadas do país. Dados oficiais mostram que ela figura, há anos, entre as áreas indígenas com maior taxa de desmatamento, impulsionado sobretudo pela abertura ilegal de pastagens

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >