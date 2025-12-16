Morte em operação do Ibama expõe a violência em terra indígena do Pará
Assassinato de vaqueiro durante ação contra gado ilegal revela o risco da fiscalização ambiental
Marcelo Camargo/Agência BrasilA Terra Indígena Apyterewa é considerada uma das mais pressionadas do país. Dados oficiais mostram que ela figura, há anos, entre as áreas indígenas com maior taxa de desmatamento, impulsionado sobretudo pela abertura ilegal de pastagens
