MPF aciona a Justiça contra licença na Foz do Amazonas e expõe disputa central da agenda ambiental

A ação que contesta o licenciamento da Petrobras reacende o confronto entre expansão petrolífera e proteção socioambiental em uma das regiões mais sensíveis do país

  • Por Patrícia Costa
  • 08/12/2025 12h56
Fernando Frazão/Agência Brasil Petrobras anuncia lucro líquido de R$ 32,7 bilhões no terceiro trimestre de 2025 Segundo o MPF, o Estudo de Impacto Ambiental apresentado pela Petrobras apresentou fragilidades importantes: uso de dados desatualizados, subdimensionamento da área de influência e exclusão de municípios que dependem diretamente da pesca artesanal

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

