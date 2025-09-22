ONU alerta para seca histórica na Amazônia
Relatório da ONU mostra que o bioma pode deixar de ser sumidouro e se tornar fonte de carbono, exigindo ação urgente contra desmatamento e mudanças climáticas
SANDRO PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDOO relatório das Nações Unidas aponta que, em dois anos consecutivos, os rios alcançaram níveis historicamente baixos, provocando a morte em massa de peixes e botos, interrompendo o transporte fluvial e deixando comunidades ribeirinhas sem acesso à água potável
