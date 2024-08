Paris 2024: sustentabilidade e desafios na Cidade Luz

Compromisso com igualdade e meio ambiente marca a edição; mas poluição e calor preocupam atletas

Unsplash/Andrew Boersma Provas tiveram que ser adiadas por causa da poluição do Rio Sena



Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão fazendo história não só pela competição acirrada, mas também pela busca incessante por sustentabilidade e igualdade de gênero. Esta é a primeira edição a garantir 50% de participação feminina, um marco significativo na promoção da igualdade de gênero. Além disso, o compromisso com o meio ambiente é surpreendente. A organização se comprometeu a usar 95% de instalações temporárias ou já existentes, reduzindo a necessidade de novas construções e, consequentemente, o impacto ambiental. A cidade está alinhada com o Acordo de Paris, buscando cortar pela metade a pegada de carbono em comparação com edições anteriores. Paris 2024 também promete que toda a energia utilizada durante os Jogos será proveniente de fontes renováveis e que pelo menos 70% dos resíduos gerados serão reciclados ou reutilizados, estabelecendo novos padrões em termos de sustentabilidade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No entanto, alguns desafios polêmicos surgiram. O Rio Sena, palco de provas de triatlo, tem enfrentado problemas de qualidade da água. A poluição provocou o adiamento de evento, com atletas reclamando das condições da água e riscos à saúde. Em uma tentativa de demonstrar a qualidade da água antes dos Jogos, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, até mergulhou no rio para mostrar que ele estava mais limpo. Apesar dos esforços, a poluição decorrente das chuvas ainda pode complicar a situação, lavando resíduos das ruas para o rio. Outro grande desafio é a onda de calor em Paris. Recentemente, as temperaturas chegaram a 35°C, causando exaustão e desidratação entre os atletas. A situação na Vila Olímpica tem sido particularmente difícil, já que, em uma decisão sustentável, não foi instalado ar-condicionado nos quartos. Muitos atletas reclamaram do calor, e alguns até preferiram dormir no gramado ao ar livre para tentar se refrescar. Para lidar com isso, a organização adotou medidas como remarcar provas para horários mais frescos e instalar estações de resfriamento ao longo das rotas.

Essas preocupações ambientais não são novas, com Londres 2012 e Tóquio 2020 também deram passos importantes. Mas Paris 2024 colocou em prática algo que pode servir de legado, servindo de modelo para futuros eventos esportivos no mundo todo. Enquanto o governo francês se destaca por seus avanços em sustentabilidade e igualdade, os desafios ambientais e climáticos mostram que ainda há muito trabalho a ser feito para garantir a segurança e o bem-estar dos atletas. Vamos torcer para que todas as promessas se cumpram, com impacto positivo real para o esporte e para o planeta.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.