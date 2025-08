Preços abusivos cancelam participação da Áustria na COP30

Holanda e Polônia também avaliam reduzir presença por causa dos altos custos de hospedagem em Belém

Agência Brasil / Fabiola Sinimbú Delegações reclamam dos preços altos e da falta de infraestrutura para receber o evento; Onu terá uma reunião, no dia 11 de agosto, com o Governo Brasileiro para discutir os altos custos das acomodações



A Áustria confirmou que o presidente Alexander Van der Bellen não participará da COP30. A justificativa oficial foi o alto custo da hospedagem em Belém, cidade-sede da conferência climática marcada para novembro. A decisão foi anunciada pelo governo austríaco e sinaliza o impacto real da crise de infraestrutura do evento. Outros países também cogitam medidas semelhantes. A Holanda, que costuma enviar até 90 representantes, avalia cortar pela metade o tamanho da sua delegação. Já a Polônia informou que ainda não conseguiu garantir acomodação e pode limitar sua participação ao mínimo ou até desistir da conferência. A escalada nos preços de hotéis e aluguéis em Belém se tornou um dos principais entraves para a realização da COP30. Delegações diplomáticas, ONGs, representantes indígenas e membros da sociedade civil relatam dificuldades para encontrar hospedagem a preços razoáveis, mesmo com a plataforma oficial criada pelo governo brasileiro. A ausência de chefes de Estado e a redução de delegações levantam preocupações sobre a representatividade do evento. Países em desenvolvimento, que enfrentam limitações orçamentárias, são os mais afetados. Entidades internacionais alertam que a exclusão de vozes diversas compromete o alcance e a legitimidade dos acordos negociados.

A COP30 é vista como uma das mais importantes dos últimos anos, por ocorrer no coração da Amazônia e em um momento crítico de revisão das metas climáticas globais. Mas a logística em Belém se tornou um teste de viabilidade. Se os obstáculos não forem superados, o risco é transformar uma cúpula decisiva em um encontro restrito e desigual.

