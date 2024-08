Seca em MG: como um Estado conhecido pelas nascentes chegou a esse ponto?

Estiagem fez 135 cidades mineiras decretarem situação de emegência

Belo Horizonte está há 150 dias sem chuva significativa; é a pior seca dos últimos 13 anos



A situação da seca em Minas Gerais se intensificou de forma alarmante em 2024. O Estado já enfrenta uma situação de emergência em 135 cidades, um número que geralmente só era registrado em outubro, mas que este ano chegou em agosto. Isso nos leva a refletir sobre a gravidade desse cenário e o que ele significa para o futuro de Minas e do país. Primeiro, é importante entender o que está por trás desses números. A falta de chuvas não é apenas um fenômeno passageiro; é o resultado de um ciclo prolongado de escassez hídrica que afeta toda a bacia do Rio São Francisco, responsável por abastecer grande parte de Minas e de outros estados do Nordeste. Esse ciclo é, em grande parte, influenciado pelas mudanças climáticas, que estão alterando os padrões de chuva e aumentando a temperatura média global. Com isso, os períodos de estiagem se tornam mais longos e severos, colocando em risco não só a produção agrícola, mas também a segurança o abastecimento de água de milhões de pessoas.

Como Minas Gerais, um estado historicamente conhecido por suas nascentes e cursos d’água, chegou a esse ponto? A resposta envolve tanto questões ambientais quanto políticas. O desmatamento e a degradação das áreas de recarga hídrica diminuíram a capacidade dos solos de reter água. Além disso, a gestão dos recursos não tem acompanhado as mudanças climáticas. A infraestrutura para armazenamento e distribuição de água é insuficiente para lidar com as novas realidades. Outro aspecto preocupante é o impacto socioeconômico dessa seca. As cidades afetadas têm visto suas economias minguarem, com perdas significativas na agricultura e pecuária. Pequenos agricultores, que dependem diretamente das chuvas para suas colheitas, estão especialmente vulneráveis. A seca não só ameaça a subsistência dessas famílias, mas também pressiona o preço dos alimentos, impactando toda a população.

É necessário, portanto, que essa situação de emergência sirva como um alerta para ações mais eficazes. Precisamos de políticas públicas que não apenas respondam às crises quando elas ocorrem, mas que também previnam e mitiguem os seus efeitos. Isso inclui a restauração de áreas degradadas, o incentivo à agricultura sustentável, e o investimento em tecnologias de captação e armazenamento de água. Essa crise hídrica nos obriga a repensar nossa relação com a água e com o meio ambiente como um todo. Estamos vivendo os efeitos das nossas ações passadas e presentes, e o futuro dependerá das escolhas que fizermos agora. Minas Gerais, com sua rica biodiversidade e importância estratégica para o Brasil, não pode se dar ao luxo de continuar nesse caminho. A seca de 2024 é mais do que uma emergência; é um sinal claro de que é hora de agir.

