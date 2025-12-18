STF derruba marco temporal, mas disputa sobre terras indígenas segue no Congresso

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Na prática, a Corte reconhece que expulsões, violências e deslocamentos forçados não podem ser ignorados na história da ocupação do território. Limitar direitos a um recorte temporal específico significaria, segundo os ministros, legitimar injustiças históricas e negar a proteção constitucional prevista aos povos originários

