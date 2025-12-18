Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Patrícia Costa > STF derruba marco temporal, mas disputa sobre terras indígenas segue no Congresso

STF derruba marco temporal, mas disputa sobre terras indígenas segue no Congresso

Decisão do Supremo forma maioria definitiva contra a tese, reforça direitos indígenas e desloca o embate para o Legislativo

  • Por Patrícia Costa
  • 18/12/2025 22h16
Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo Nesta quarta (10) o Supremo Tribunal Federal (STF) realiza o julgamento das ações que questionam lei do marco temporal das terras indígenas Na prática, a Corte reconhece que expulsões, violências e deslocamentos forçados não podem ser ignorados na história da ocupação do território. Limitar direitos a um recorte temporal específico significaria, segundo os ministros, legitimar injustiças históricas e negar a proteção constitucional prevista aos povos originários

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

