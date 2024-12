Transporte público sustentável com o uso do biometano no Brasil

Gás natural renovável é produzido pela decomposição de matéria orgânica e pode ser um bom aliado contra a poluição de veículos

Ricardo Giusti/PMPA O biometano é uma fonte de energia renovável e sustentável, que ajuda a reduzir a emissão de gases do efeito estufa. É também uma alternativa para substituir o gás natural



A busca por alternativas sustentáveis no transporte público está ganhando força no Brasil. O Rio de Janeiro começou a operar ônibus movidos a biometano em linhas intermunicipais. Essa transição não é apenas uma vitória ambiental, mas também um marco na promoção de tecnologias que aliam eficiência e sustentabilidade. A escolha se baseia em vantagens claras: a redução significativa de emissões de gases de efeito estufa, o que colabora para a melhoria da qualidade do ar e pode ser integrados à economia circular, já que o biometano é produzido a partir de resíduos orgânicos. O Rio de Janeiro não está sozinho nessa jornada. Outras cidades também têm investido em soluções inovadoras. São Paulo, por exemplo, realiza testes com ônibus híbridos e elétricos e já incluiu biometano em parte de sua frota. Curitiba, referência em transporte público, tem projetos consolidados que utilizam o biometano como alternativa aos combustíveis fósseis. No interior, Caxias do Sul aposta em tecnologias semelhantes, com resultados promissores tanto para o meio ambiente quanto para a economia local.

Essas iniciativas fazem parte de uma agenda global que busca reduzir as emissões do setor de transportes, responsável por uma fatia significativa da poluição urbana. No Brasil, onde a matriz de transporte ainda depende fortemente do diesel, essas mudanças são essenciais. Além de melhorar a qualidade de vida nas cidades, também ajudam a atingir as metas de redução de emissões assumidas pelo país em compromissos internacionais. Mas ainda há desafios. A ampliação dessas tecnologias exige investimentos robustos, políticas públicas consistentes e incentivos fiscais. O custo inicial para a adaptação das frotas e a instalação de infraestrutura específica, como estações de abastecimento, pode ser um obstáculo para muitas cidades. Além disso, é necessário um esforço conjunto entre governos, empresas de transporte e sociedade para acelerar essa transição.

O futuro do transporte público brasileiro precisa ser sustentável e acessível. O biometano é um excelente ponto de partida, mas é fundamental que essas iniciativas sejam acompanhadas por estratégias mais amplas, como o aumento da eficiência energética e a expansão do uso de combustíveis alternativos, como a eletricidade. Ao investir em transporte público sustentável, o Brasil não apenas melhora a qualidade de vida nas cidades, mas também lidera pelo exemplo em uma área essencial para o desenvolvimento sustentável.

