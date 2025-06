Aldo Rebelo deixou de ser ‘comunista’?

Político tem sustentado que precisamos alterar o que está errado, mas também conservar o que está dando certo; com suas ideias, ele tem conquistado os conversadores e recebeu elogio até de Bolsonaro

Marcelo Camargo / Agência Brasil O que teria mudado em Aldo Rebelo, considerando que foi eleito por cinco legislaturas como deputado federal pelo PCdoB?



Há um bom tempo, Aldo Rebelo tem conquistado com suas ideias os conservadores. Não foram poucas as vezes em que defendeu a tese de que é preciso caminhar com passos prudentes em busca do desenvolvimento. Argumenta que não se pode pensar em destruir o passado para reconstruir uma sociedade.

Rebelo tem sustentado que precisamos alterar o que está errado, mas também conservar o que está dando certo. Quem ao menos tenha se debruçado sobre os conceitos legados por Edmund Burke, considerado o pai do conservadorismo, notará que esse pensamento do político alagoano possui os mesmos fundamentos.

A filosofia de Burke



Burke dizia que algumas pessoas voltadas para uma ideologia mais revolucionária interpretam de forma equivocada o que seja o conservadorismo. Julgam, erroneamente, que se trata de uma ideia retrógrada, que prega o retrocesso. Na verdade, os conservadores desejam o progresso, mas com a cautela necessária para não destruir o que a sociedade desenvolveu com acerto ao longo do tempo.

O que teria mudado em Aldo Rebelo, considerando que foi eleito por cinco legislaturas como deputado federal pelo PCdoB? Quando indagado se realmente deixou de ser comunista, sua resposta, embora esclarecedora, soa evasiva. Faz citações que deixam nas entrelinhas os motivos do seu posicionamento atual:

As citações de Rebelo



“Eu me lembro de um verso de Camões: ‘Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades’. Nós, como disse o filósofo espanhol Ortega y Gasset (Rebelo reformulou o pensamento para se encaixar na sua própria filosofia. Em vez de citar a frase original: ‘Eu sou eu e minha circunstância’, fez leve adaptação) ‘O homem é o homem e as suas circunstâncias’.

E circunstâncias não acontecem apenas na política, mas também na vida. Você tem uma vida de solteiro, depois tem uma vida de casado, você reproduz na vida de casado o que fazia na vida de solteiro? Não. Você se arrependeu do que fez na vida de solteiro? Também não”.

Elogio do adversário ideológico



Até Bolsonaro, que deveria estar no espectro político oposto, durante uma entrevista concedida à rádio Auriverde Brasil de Bauru, ao comentar sobre as alianças que poderiam ser feitas com o PL, declarou que gostaria de contar com Aldo Rebelo como ministro da Amazônia e que o considera um cara fantástico.

Se Rebelo já estava quebrando as resistências dos conservadores, seduziu ainda mais os eleitores de direita, especialmente os bolsonaristas, no dia 23, sexta-feira. O episódio dominou os comentários políticos durante toda a semana. Ao rebater as ameaças feitas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que o ameaçou de prisão durante sua participação como testemunha do almirante Almir Garnier na ação do suposto golpe, Rebelo demonstrou coragem e retidão. Ao explicar o que havia ocorrido, disse:

O embate no tribunal



“Eu disse [ao ministro] que não estava presente [na reunião]. E ele disse: então o senhor não pode fazer uma interpretação da frase do comandante da Marinha. Eu respondi ao ministro que a interpretação da Língua Portuguesa era minha e eu não admitia censura, imaginando que todos ali naquela sala também não admitiam. Eu faço parte de uma geração que lutou contra a censura. Mas aí fui advertido pelo ministro que poderia ser preso por desacato, sem ter cometido nenhum tipo de desacato”.

Ter a ousadia de enfrentar o ministro naquela circunstância tão adversa fez com que as pessoas o admirassem ainda mais. Exceto os advogados, devido às suas prerrogativas profissionais, e em alguns casos nem mesmo eles, que com respeito e “todas as vênias” cabíveis dizem o que precisa ser dito em defesa de seus clientes, ninguém mais toma essa iniciativa.

Perdeu a eleição, mas pode vencer



Rebelo concorreu às eleições ao Senado por São Paulo em 2022 e foi massacrado pela votação do vencedor, o astronauta Marcos Pontes. Pontes obteve 36,7% dos votos, contra 1,07% de Rebelo, que foi apenas o 7º colocado. Provavelmente esse resultado se deu por causa do apoio de Bolsonaro ao vencedor e da ligação de Rebelo com a esquerda.

Com os pronunciamentos que vem fazendo nos últimos tempos, mais o aval do ex-presidente ao seu nome, talvez a apuração das urnas seja muito diferente. Sua clareza de ideias, excelente capacidade oratória, forte linha de argumentação e experiência com os assuntos relacionados ao meio ambiente fazem dele um candidato mais robusto.

Há quem afirme que esse comportamento mais à direita seja apenas uma estratégia para conquistar eleitores conservadores, e que, no fundo, ele continua sendo o mesmo comunista de sempre. Mas é difícil acreditar que ele sustente essas duas faces simultaneamente com tamanha coerência. Só o fato de a esquerda criticá-lo veementemente por seu novo posicionamento parece ser uma indicação de que está sendo sincero. Em política, entretanto, tudo é possível. Os exemplos estão aí para servir de pulga na orelha dos desconfiados. Siga pelo Instagram: @polito

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.