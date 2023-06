Barack Obama fala como alguns ídolos superaram suas dificuldades

Em discurso que viralizou na internet, ex-presidente dos Estados Unidos ensina sucesso depende também dos ensinamentos que extraímos até dos infortúnios e dos fracassos

SUSAN WALSH/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Discurso de Obama não é apenas uma mensagem motivacional vazia, só com o intuito de entusiasmar a plateia



Há um vídeo de Barack Obama que viralizou na internet. Para mostrar que não devemos desanimar diante do fracasso, cita alguns exemplos de superação, entre eles o de Michael Jordan e J. K. Rowling. Obama fala dos desafios aparentemente insuperáveis de quem resolve se dedicar a um projeto, e de como a persistência transforma os tropeços dessa caminhada em lições que levam à vitória. Sobre Jordan, comentou dos jogos que perdeu e dos arremessos que errou. Sabe-se que o grande atleta revelou ter falhado em mais de 9.000 cestas e ter sido derrotado em cerca de 300 jogos. Esses percalços, todavia, não o desanimaram. Ao contrário, serviram como aprendizado para que atingisse desempenho excelente e se transformasse no maior jogador de basquete da história mundial.

Rowling teve o seu primeiro “Harry Potter” recusado nove vezes antes de ser impresso. Ela não desistiu diante das dificuldades iniciais até conseguir publicar “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, que atingiu a impressionante marca de 120 milhões de exemplares vendidos. Na mesma linha da mensagem de Obama, outros casos no mundo literário se tornaram igualmente emblemáticos para mostrar que vale a pena insistir até que os objetivos sejam concretizados.

Um dos autores mais admirados na atualidade é John Grisham. É o sexto escritor mais lido nos Estados Unidos. Seus livros ultrapassaram 300 milhões de exemplares. Ele se tornou um dos escritores mais bem pagos do mundo. Um de seus livros “Tempo de matar”, além de ser campeão de vendas, foi adaptado para o cinema, também com grande sucesso de bilheteria. Antes de ser impressa, essa obra foi recusada 26 vezes pelas editoras. Mesmo depois de publicado, o autor conta que encontrou muita dificuldade para comercializar o livro. Segundo seu depoimento nos agradecimentos que fez em “Caminhos da Lei”, revela que comprou mil exemplares. De acordo com seu relato, teve até dificuldade para dá-los de presente. Lotou o porta-malas do carro e saiu vendendo em mercearias, armazéns, clubes, cafeterias e em algumas livrarias. Sem desanimar, foi atrás de seu sonho até que a obra se tornasse sucesso mundial de vendas.

Uma história triste, mas que também mostra a importância de persistir e não se abalar diante dos obstáculos, ocorreu com John Kennedy Toole. Seu livro “Uma confraria de tolos” foi rechaçado em todas as tentativas de publicação. As negativas o abalaram de tal forma que o levaram a cometer suicídio. Sua mãe, porém, não desistiu de ver o livro do filho publicado. Passou pela mesma peregrinação das recusas por longos onze anos, até que encontrasse uma editora disposta a publicar. A obra atingiu dois milhões de exemplares vendidos e conquistou o prêmio Pulitzer de ficção.

Outros autores famosos também passaram pela recusa das editoras. Entre eles estão George Orwell. Sua obra “A revolução dos bichos” foi rejeitada pelo menos quatro vezes antes de ser editada. Da mesma forma, um dos livros de maior sucesso em todo mundo, “O diário de Anne Frank”, teve de enfrentar 15 nãos até chegar às livrarias. Outra autora que ficou na lista de espera foi Agatha Christie, uma das mais famosas escritoras de suspense do mundo, teve as portas fechadas em seis editoras para o seu “O misterioso caso de Styles”. O livro precisou esperar quatro longos e pacientes anos até ser publicado.

A lista é infindável. E esses são alguns dos casos mais conhecidos. De autores que se consagraram em todo o mundo. Há inúmeros outros com histórias semelhantes. O discurso de Obama, portanto, não é apenas uma mensagem motivacional vazia, só com o intuito de entusiasmar a plateia. Suas palavras envolveram os ouvintes porque mostraram a cada um deles que a realização, o sucesso e a concretização de um objetivo dependem também dos ensinamentos que extraímos até dos infortúnios e dos fracassos. Em todos os casos citados há um denominador comum, a perseverança e a crença de que com luta e obstinação poderemos alcançar tudo o que desejamos. Siga pelo Instagram: @polito

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.