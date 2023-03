É possível conhecer a Bíblia, o livro mais vendido no mundo, em apenas 29 minutos

Em menos de meia-hora, o leitor poderá conhecer o que há de mais relevante no Livro Sagrado

Freepik/Fotos Gratuitas A Bíblia é um fenômeno editorial: publicada em cerca de três mil idiomas, ocupa há cinco décadas o primeiro lugar como o livro mais distribuído no mundo



A Bíblia é uma obra fascinante. Foi o primeiro livro a ser impresso. Johannes Gutenberg iniciou a composição em 1455 e consumiu cinco longos anos para concluí-lo. Foi elaborado em letras góticas, em latim, com total de 641 páginas. Nessa primeira edição foram impressos 300 exemplares. É um fenômeno editorial. Publicada em cerca de três mil idiomas, apesar de algumas controvérsias, ocupa há cinco décadas o primeiro lugar como o livro mais distribuído no mundo. Estima-se que já são mais de cinco bilhões de exemplares. Não importa aqui se esse número é ou não real, ou se, como dizem os chineses, “O livro vermelho”, com as citações do presidente Mao Tsé-Tung, já ultrapassou 6,5 bilhões de exemplares, ou se o Alcorão também possui cifras astronômicas como essas. Vale saber que a Bíblia tem exemplares para ninguém botar defeito.

Nem todos leem. Há muita religiosidade “axilar” nessa história. Aqueles que colocam a Bíblia debaixo do braço e nunca abrem. Sem contar os que depositam a obra no Porta-Bíblia de casa mais como enfeite. A maioria abre só para consultar um versículo aqui e outro ali. Ler mesmo para valer não são tantos assim. Quantos confessam que até gostariam de conhecer mais profundamente o Livro Sagrado, mas não têm tempo, ou não possuem disciplina de leitura. Começaram várias vezes, mas interromperam no primeiro sinal de desatenção ou de cansaço. A experiência de um pastor mostrou uma saída para essa questão. E a história é muito curiosa.

Escrevi junto com minha filha Rachel o livro “29 minutos para falar bem em público e conversar com desenvoltura”. Com a ajuda do jornalista e escritor Luís Colombini, marquei um jantar com Marcos Pereira, dono da Editora Sextante. Entreguei a ele os originais para que avaliasse. Pediu um tempo para analisar. No voo de São Paulo para o Rio de Janeiro ele fez a leitura. No dia seguinte me ligou dizendo que ficara surpreso, pois a obra era revolucionária. Confessou que até pensara em não publicar nada que eu apresentasse. Afinal, talvez não houvesse novidade nessa área. E seria mais do mesmo.

Topou editar o livro e assinar contrato conosco para que coordenássemos uma série intitulada “29 minutos”. Seriam obras com o mesmo padrão. Todas com 29 capítulos, e no final de cada um deles o resumo denominado “Para ler em menos de um minuto”. Ou seja, se o leitor se dedicasse apenas aos resumos, conseguiria ler o livro em apenas 29 minutos. Deu certo. O nosso livro vendeu mais de 50 mil exemplares em pouquíssimo tempo e continua conquistando leitores de todas as atividades e formações até hoje. Quem deseja aprender rapidamente a falar em público e a conversar com desembaraço tem à disposição um manual prático e eficiente.

E o que tudo isso tem a ver com a Bíblia? Eu ministrei aulas particulares de oratória para o pastor Esequias Soares, sua esposa e filhos. Como o resultado foi bom, ele me contratou para proferir palestra na igreja Assembleia de Deus em Jundiaí. Queria que eu falasse de um livro que publiquei também com a Rachel, “Oratória para líderes religiosos”. No final da palestra fomos jantar. A minha mulher começou a fazer a Esequias algumas perguntas sobre a Bíblia. Ele dava as respostas segundo seu entendimento e fazia contrapontos com opiniões divergentes. Arrematava cada questão com sua experiência de dezenas de viagens de estudos que fizera a Israel. Ficamos impressionados. Nunca havíamos conversado com alguém que conhecesse a Bíblia com tanta profundidade e que tivesse a mente tão aberta para discutir o tema. Foram algumas horas de uma verdadeira aula com aquele mestre. Um prazer inenarrável.

Não hesitei para fazer o convite. Perguntei se ele não teria interesse em escrever um “29 minutos para entender a Bíblia”? Topou na hora. Fez a obra em coautoria com sua filha, Daniele Soares. Ficou além do esperado. Em apenas 29 minutos o leitor irá conhecer o que há de mais relevante no Livro Sagrado. Com certeza, não se contentará apenas com os resumos. Irá devorar os capítulos todos. E mais, não tenho dúvida de que se animará a ler a Bíblia toda de ponta a ponta. Essa palestra que fiz na Igreja Assembleia de Deus de Jundiaí foi uma das mais marcantes da minha carreira, pois graças a ela nasceu uma das obras mais extraordinárias e úteis para quem deseja conhecer a Bíblia. Siga pelo Instagram: @polito

