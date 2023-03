Inimitável, Juca Chaves dizia com a sua arte o que o povo gostaria de dizer

Com uma voz pequena, projetava sua incrível personalidade; apenas com a entonação sutil e pela expressiva comunicação do semblante interpretava as personagens de suas histórias

Jonnie Roriz/Estadão Conteúdo - 18/04/2007 O cantor, compositor e humorista Juca Chaves morreu neste sábado, 25



O Brasil perdeu neste sábado, 25, um dos mais brilhantes artistas da nossa história, Juca Chaves, aos 84 anos. Estava internado no Hospital São Rafael, em Salvador, Bahia. Talvez não tenha existido em nosso país alguém com humor mais fino e inteligente que ele. Uniu sua formação em música clássica com seu talento natural para se projetar como compositor, músico e humorista. Ironizava os políticos com suas tiradas espirituosas e canções sarcásticas. Na verdade, dizia com a sua arte o que o povo gostaria de dizer. Por isso, fez tanto sucesso. Algumas das frases atribuídas a ele que fizeram história: “O Brasil é um país paradoxal, onde o estudante pinta a cara e o índio estuda”; “Ser velho é quem se ilude que idade é juventude. Ser jovem é saber envelhecer”; “A imprensa é muito séria, se você pagar, eles até publicam a verdade”.

O Poetinha, Vinícius de Moraes, deu a ele o apelido de O Menestrel Maldito, devido à sua contundente crítica à classe política, especialmente na época em que os militares estiveram no poder. Uma de suas atitudes mais marcantes era a de chegar descalço ao palco e com o violão sobre os ombros. O meu contato com ele se deu graças a um amigo comum, Cesar Romão. Em um de nossos últimos encontros, participaram do almoço ele e o ator Fúlvio Stefanini. A conversa rolou solta, com histórias engraçadas e curiosas. Uma delas, contada por Juca, foi surpreendente. Ele relatou como errou ao montar o Jucabaré. Disse que foi uma ideia que trouxe ao Brasil depois de ter ficado exilado na Itália. Ele mesmo fazia as perguntas e dava as respostas, sempre com autogozação. Por que não deu certo?: “As pessoas iam ao show, gostavam muito, mas sempre perguntavam onde estavam as mulheres de programa. Isso porque a casa fora montada no mesmo prédio onde funcionara durante anos o La Licorne, na rua Major Sertório, em São Paulo. Aquele lugar estava marcado pelas mulheres que se dedicavam às aventuras sexuais. Show sério não tinha vez. Como podia dar certo?!”.

Fiquei impressionado em nossos encontros como conseguia, em todas as oportunidades, se divertir brincando com ele mesmo. Com uma voz pequena, projetava sua incrível personalidade. Apenas com a entonação sutil e pela expressiva comunicação do semblante interpretava as personagens de suas histórias. A cada cena que descrevia, dava a impressão de que nos transportávamos para o local de suas narrativas. Sem fazer nenhum esforço vocal, permitia aos que estavam mais distantes ouvi-lo perfeitamente. Aprendera ao longo de sua extensa carreira artística a projetar a voz em qualquer tipo de ambiente. Como podia, então, com aquela voz que não possuía volume poderoso, ser eloquente? Quem, talvez, nos ajuda a dar uma boa explicação para esse fenômeno é o padre Antonio Vieira: “Mas que diremos à oração de Moisés? Desça minha doutrina como chuva do céu, e a minha voz e as minhas palavras como orvalho que se destila brandamente e sem ruído”. E completa essa reflexão em Isaias: “Não clamará, não bradará, mas falará com uma voz tão moderada que não possa ouvir fora. E não há dúvida que o praticar familiarmente, e o falar mais ao ouvido que aos ouvidos, não só concilia mais atenção, mas naturalmente e sem força se insinua, entra, penetra e se mete na alma”.

Juca Chaves é inimitável. Suas características eram tão peculiares que somente ele poderia utilizá-las. Ainda assim, seu estilo influenciou incontáveis humoristas e intérpretes. Adaptaram à sua própria maneira de ser o que puderam observar no modelo artístico desse carioca de nascimento e baiano de coração. O tempo passará. As gerações se sucederão. Novos ídolos surgirão. Juca Chaves, entretanto, terá sempre um lugar de destaque no pódio dos melhores e mais importantes artistas do nosso país. Que descanse em paz. Siga pelo Instagram: @polito.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.