O sucesso da sua carreira e bem-estar dependem do seu relacionamento

Tente observar se alguém precisa de estímulo para superar momentos de dificuldade e reencontrar o equilíbrio para desempenhar bem suas funções



Você já parou para pensar até que ponto seus relacionamentos no ambiente de trabalho podem influenciar o seu sucesso e bem-estar? Refiro-me à construção de vínculos sólidos e profissionais, que acontecem nas reuniões, nas discussões de projetos e em momentos descontraídos como um almoço com o departamento. Tente observar se alguém precisa de estímulo para superar momentos de dificuldade e reencontrar o equilíbrio necessário para desempenhar bem suas funções.

Essas ações promovem relações mais saudáveis e fortalecem o espírito de cooperação, beneficiando tanto os indivíduos quanto o ambiente organizacional. Essa atmosfera solidária diminui a pressão normal que cada um enfrenta na vida corporativa. São práticas que promovem um ambiente mais saudável e indicam compromisso com o progresso dos colegas.

O poder da colaboração

Considere o impacto positivo que seu apoio pode ter quando, por exemplo, você se oferece para ajudar um colega em uma tarefa complexa, até fora do horário habitual de trabalho. Esse gesto, mesmo sem esperar retribuição imediata, certamente será lembrado e valorizado.

Além do ambiente de trabalho, é igualmente importante levar esses comportamentos para outros contextos, pois uma rede sólida de contatos é essencial em todos os aspectos da vida. As pesquisas dizem que entre 70 a 85% dos empregos são conquistados por indicação, por meio de network. Por isso, é importante desenvolver e manter uma boa rede de relacionamento.

São poucos encontros

Os encontros que temos ao longo da vida são limitados, mas cada um deles pode se tornar uma oportunidade valiosa, tanto para fortalecer sua imagem quanto para criar um impacto positivo.

Cultivar relações de qualidade é um investimento valioso, considerando o fato de esses encontros serem raros. Pense bem, quantas vezes você se encontra com pessoas que estão fora do seu relacionamento normal? No máximo meia dúzia de vezes durante toda a vida. A forma como nos comportamos nesses contatos e como os outros agem conosco serão decisivos para a opinião que teremos uns dos outros.

Fuja dos excessos

Aproveite ao máximo a oportunidade que cada interação profissional pode oferecer; esteja certo de que você será lembrado pela maneira como agir naquele curto tempo trocando algumas palavras.

A proximidade excessiva, entretanto, pode desgastar relacionamentos. Por isso, é essencial agir de maneira ponderada. Evite uma frequência exagerada nas aproximações; equilíbrio é essencial para manter vínculos saudáveis. Vez ou outra, quando tiver a certeza de não estar incomodando, com certa antecedência, procure marcar uma conversa, mesmo que seja bastante rápida.

Há desconfiança

Transforme esses encontros em momentos agradáveis, que sejam recordados com alegria. Evite, assim, ligar para as pessoas, como fazem muitos, apenas quando estiver precisando. Essa atitude pode ser vista como interesseira e oportunista. Adote o hábito de estabelecer contato de forma genuína, sem interesses imediatos, apenas para oferecer apoio ou verificar como estão as pessoas. E, sempre que puder, ligações breves.

Como a maioria age assim só por interesse, você notará que ao tomar essa iniciativa, nas primeiras vezes as pessoas até ficam desconfiadas, pois imaginam que a ligação talvez tivesse alguma intenção camuflada. Ao constatarem que sua postura é autentica, desinteressada, logo essa barreira será superada.

Ampliando os contatos

Com o tempo, as pessoas se habituarão a atender suas ligações de forma natural e sem qualquer resistência. E se a qualquer momento, por um ou outro motivo, você precisar mesmo de ajuda, poderá ter alguém mais disposto a colaborar.

A partir dessa lógica, e de forma extensiva, pode-se afirmar que é fundamental atuar em duas frentes: no ambiente corporativo, cultivando relacionamentos profissionais sólidos, e na esfera social, desenvolvendo e preservando vínculos valiosos.

Tenha à mão o e-mail ou WhatsApp das pessoas com quem deseja manter interação e de vez em quando mande uma mensagem, falando sobre algum assunto do interesse delas. Seja disciplinado e envie mensagens cumprimentando pelos motivos mais agradáveis: por uma nomeação para um cargo importante, por uma promoção, por uma entrevista dada a uma emissora de rádio ou televisão, enfim, por qualquer fato que mereça ser comemorado.

Essas iniciativas demandam apenas um pouco de atenção e boa vontade, mas têm o potencial de aprimorar significativamente os relacionamentos, tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele. O bom relacionamento é um dos meios mais importantes para o crescimento pessoal e o desenvolvimento da carreira profissional. Siga pelo Instagram: @polito

