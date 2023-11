Veja 7 dicas para você se projetar bem como profissional competente

Em época tão competitiva, quem permanecer quieto em seu canto ou não souber se expressar perderá oportunidade para se desenvolver e até se manter no mercado de trabalho

Se você for como a maioria, também deseja ser bem-sucedido na carreira. Por todos os motivos. O sucesso profissional fará com que seja admirado dentro e fora da vida corporativa ou das atividades liberais. Proporcionará elevada remuneração. Garantirá o bem-estar da família e a boa formação educacional dos filhos. E, se por acaso, precisar cuidar da saúde, terá como se proteger. A dúvida que surge é esta: por onde começar? Qual o melhor caminho a seguir? Devo fazer outra faculdade? Novos cursos de pós-graduação? Ser um especialista, sabendo muito de pouco, ou um generalista, conhecendo pouco de muito?

Há uma competência que deve ser desenvolvida e aprimorada em qualquer circunstância — a comunicação. Sim, o crescimento profissional depende cada vez mais das habilidades oratórias. Em época tão competitiva, quem permanecer quieto em seu canto ou não souber se expressar perderá oportunidade para se desenvolver e até se manter no mercado de trabalho. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, ao ministrar uma de suas raras palestras, fez um alerta essencial aos executivos: “A importância da comunicação não está sendo devidamente enfatizada nas escolas de negócios”. Complementou com um conselho de quem sabe o que está dizendo: “Invistam na comunicação escrita e oral”.

Lee Iacocca Em seu livro “Iacocca – Uma Autobiografia”, além de revelar como o aprendizado da arte de falar em público foi fundamental para o seu sucesso, em várias passagens mostra como falar e escrever bem é importante para a carreira e os negócios: “Aprenda a se comunicar. Amplie seu vocabulário e depois inclua essas palavras em discursos de improviso, assim irá desenvolver sua habilidade oratória e aprenderá a pensar por si mesmo”. Quando eu e Rachel Polito resolvemos publicar um novo livro para ajudar os leitores a desenvolver e aprimorar a comunicação, tivemos esta preocupação: permitir que as pessoas pudessem em pouco tempo assimilar os conceitos mais relevantes para aprender a se expressar bem, principalmente na vida corporativa.

Na obra “Os Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo”, publicado pela Editora Benvirá, mostramos ao leitor o que deve ser evitado e a forma correta de agir nas mais diversas circunstâncias. Discutimos os detalhes que devem ser observados para projetar bem a voz, desenvolver um vocabulário fluente e aprimorar a postura e a gesticulação. Além de um didático passo a passo para falar de improviso e planejar de maneira lógica as apresentações, dedicamos uma parte inteira para orientar sobre as exposições na vida corporativa.

Veja 7 sugestões simples que estão no livro e podem ajudar muito na sua atuação:

As conversas de bastidores permitem que arestas possam ser eliminadas, contribuem para que os pontos conflitantes sejam expostos sem as reações emocionais que normalmente ocorrem nas reuniões. Para que uma argumentação se torne vitoriosa, é importante afastar antes as resistências que tenham origem apenas na emoção. Demonstre que entende o ponto de vista do interlocutor. Desde que a forma de pensar seja comum, dê apoio aos argumentos que ele apresentar. Assim, terá mais facilidade para afastar as resistências emocionais e um caminho mais tranquilo para defender seu ponto de vista. Suas chances de sucesso aumentarão se souber conquistar a Atenção, provocar o Interesse, despertar o Desejo e levar à Ação. Essa técnica da AIDA é antiga, mas sempre eficiente. Aprenda a falar de forma concisa. Tenha em mente de maneira clara qual o assunto a ser exposto, que benefício ele proporcionará e identifique o objetivo da apresentação. Não use histórias fora de contexto. Fique atento para não repetir aquelas que sejam muito conhecidas. Evite as demasiadamente longas. Afaste os casos que não estejam ligados à realidade dos ouvintes. Não use narrativas enganosas. Para manter a atenção dos ouvintes por tempo mais prolongado, mude de posição, andando de vez em quando de um lado para o outro, use a presença de espírito ou conte histórias interessantes. Tudo sem exagero. Avalie se todas as informações estão interligadas e se as partes da mensagem possuem coerência entre si. Estruture o discurso com sequência lógica para que os ouvintes acompanhem sem esforços cada etapa da apresentação.

Essas são algumas sugestões que destacamos no livro, com base na nossa experiência de décadas em sala de aula, e que podem ser importantes para sua participação nas reuniões e eventos corporativos. Siga pelo Instagram: @polito.

