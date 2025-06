16 anos sem Michael Jackson: fui ao show visto por um milhão de pessoas

Rodrigo Teaser, intérprete oficial do astro visitou 11 países com turnê disputada e fala o que sente em entrevista exclusiva ao site da Jovem Pan

Divulgação A reportagem da Jovem Pan foi vivenciar a experiência imersiva de 'Tributo ao Rei do Pop'



No dia 25 de junho completamos 16 anos da morte de Michael Jackson. Sim, o eterno Rei do Pop faleceu em 2009, aos 50 anos e deixou o mundo mais triste. Hoje, sua magia está viva por meio da arte. Rodrigo Teaser, o intérprete oficial do ícone, faz sucesso com uma turnê especial lotando casas de espetáculos em 11 países.

“Mal dá para acreditar que o show já foi visto por mais de um milhão de pessoas. Quando começamos isso há 13 anos não havia uma apresentação como esta, com tamanha produção e efeitos especiais. Fomos o primeiro tributo a ser apresentado na Times Square, na Broadway em Nova York e o primeiro a ser contratado diretamente pela FIFA. Ainda, fomos a primeira apresentação brasileira a se apresentar no Dubai Opera Theater esgotando ingressos em duas noites. Sem falar no sucesso no Kuwait e na China, então, tudo isso é maravilhoso” relembra.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O cantor e bailarino realmente surpreende e entrega tudo, já que a reportagem da Jovem Pan (euzinha) foi vivenciar a experiência imersiva de “Tributo ao Rei do Pop”. Foram duas horas de show com muita coreografia, emoção, efeitos especiais e participação da plateia, que lotou o Tokio Marine em São Paulo. É impressionante testemunhar a quantidade de famílias que ficaram em êxtase a cada apresentação de Teaser e extraordinário ver crianças e adolescentes cantando refrões e vibrando com o artista.

Rodrigo, que é puro coração, parou o espetáculo diversas vezes pedindo luz no público, brincando, cantando, emocionando e agradecendo a todos e em especial seu professor de escola que estava presente. “Eu tinha 9 anos quando imitei para ele o Michael Jackson pela primeira vez e então ele resolveu chamar minha mãe e disse que era pra me incentivar a fazer aquilo e, 36 anos depois, aqui estou eu”.

Com exclusividade, ele atendeu nossa equipe e falou sobre tudo, na semana que é um misto de emoções para ele e toda sua equipe. Leia a entrevista abaixo:

Você é o sósia oficial do Michael Jackson reconhecido pelo site oficial dele? Como é isso?

Na verdade, não existe um documento, um contrato ou algo assim. Essa consideração veio pelos eventos, pelos shows de lançamentos de materiais oficiais e principalmente pelo reconhecimento de profissionais que trabalharam com ele como o coreógrafo e diretor musical Lavelle Smith. Alguns membros da família sabem do meu trabalho, já pude conversar com alguns irmãos e sobrinhos, mas nunca falei com a mãe ou seus filhos.

Como conheceu o coreógrafo oficial dele e qual relação de vocês?

Desde sempre eu sabia o nome e rosto da equipe do MJ, fazia questão de ler créditos de CD, DVD, livros de turnês, sempre soube os nomes. Quando estreei meu show mandei uma mensagem com um link para ele, esperando que ele desse alguma dica ou um caminho, para minha surpresa ele gostou a ponto de querer fazer parte. Segundo ele me disse, a riqueza de detalhes o impressionou

Qual sentimento no aniversário de morte de Michael Jackson?

Engraçado pensar que são 16 anos e que nesse tempo nenhum ano passou despercebido. Blogs, site, rádios e TV´s citam essa data todo ano. Isso faz parecer que foi ontem. Ao mesmo tempo, a tristeza que eu sentia por muitos anos me faz pensar que celebrar a vida dele faz mais sentido. Não só para não nos entristecermos, mas porque eu acredito que é a energia certa que devemos emanar para aqueles que já partiram.

Seu show é uma superprodução que envolve hoje quantas pessoas? Até sua esposa está presente dentro e fora dos palcos como é isso?

Hoje somos em 20 pessoas, o que pode parecer pouco quando se vê o tamanho do show e a quantidade de elevadores, efeitos especiais e tudo mais. Mas é muito quando se pensa que é um espetáculo que embora lote casas de shows e teatro no país e exterior é independente. Viajar com esse tanto de gente é um desafio. E ninguém fica pra trás mesmo quando os shows são no exterior, eu só posso garantir a qualidade do show com as pessoas que se especializaram nele junto comigo. Ter minha esposa é um privilégio, eu nunca estou só, ela além de ser companhia é a pessoa que centraliza tudo. Negociações, produção, logística, ela é o centro de tudo e é muito competente.

Eu não teria chegado aqui e não suportaria a estrada sem ela. Até agora foram 11 países e mais de um milhão de pessoas impactadas. Você imaginou que poderia chegar onde chegou?

Nunca imaginei isso. Então eu via pequenos objetivos como grandes conquistas e à medida que o mundo se abriu foi quando percebemos que era algo maior e quase sem limites. Toda vez que tem algo que nos coloca como pioneiros eu sinto orgulho, porque somos um grupo de profissionais brasileiros fazendo algo especial mundo afora.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.