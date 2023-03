4 passos para organizar sua rotina e espaço que trazem benefícios à saúde mental

Especialista ensina técnicas para otimizar a vida, aumentar a produtividade e melhorar a concentração (de verdade)

Nathan Riley/Unsplash Estar com o ambiente organizado ajuda na concentração e é benéfico para a saúde mental



Organizar a rotina e seus espaços vai muito além do que os manuais, livros e séries ensinam, sabia? Segundo o Journal of Neuroscience, a desorganização pode afetar a capacidade de concentração. Sim, é comprovado que observar diversos objetos em um só lugar interfere na capacidade do cérebro de processar informações. “A organização do ambiente pode ter um impacto significativo na saúde mental, já que a sensação de falta de controle e sobrecarga mental é explícita quando estamos em um espaço desorganizado. Ao planejar, arrumar e organizar rotina e espaço, temos a sensação de calma e tranquilidade promovida pelo controle e segurança que esse hábito nos causa”, explica Claudia Pessoa, personal organizer e fundadora da Indoor, empresa especializada em soluções inteligentes para espaços residenciais e profissionais.

Para a empresária, a solução é muito mais fácil do que se imagina, porque ao simplificar escolhas como as de roupas e alimentos, você reduz a fadiga mental e promove bem-estar não só para o ambiente. “É preciso adaptar as dicas para as necessidades pessoais de cada um experimentando diferentes métodos para encontrar o que melhor funciona. Comece reduzindo a quantidade de decisões que você precisa tomar diariamente. Simplifique suas escolhas de roupas, alimentos e outras decisões diárias para reduzir a carga mental. Faça pausas regulares durante o dia para ajudar a reduzir o estresse, tente levantar e caminhar, alongar-se ou tomar um café porque é preciso respirar, ter um tempo de descanso da mente, para voltar a produzir melhor”, ensina.

Além das dicas básicas que todos sabem como organizar o espaço de trabalho, o espaço de descanso, manter uma agenda com anotações de afazeres diários, é preciso estabelecer prioridades para que você aproveite bem seu tempo. “O segredo do equilíbrio entre vida pessoal e profissional está nessa ordem das coisas, porque ao estabelecer horários específicos, delimitando até pausas e tempo livre, você não se preocupa e ocupa a mente somente com o que é realmente necessário”. Pronto para as 4 dicas essenciais da expert? Anote e comente.

Crie um sistema de arquivamento para documentos importantes e organize seus arquivos digitais em pastas específicas. Isso ajuda a reduzir a sobrecarga de informações e facilita o acesso às informações necessárias. Ao adotar práticas de organização, é possível se tornar mais produtivo, concentrado e menos cansado. Não queira organizar tudo em um dia só e de uma vez. O segredo é fazer a arrumação por etapas . Antes de começar a arrumar, defina as áreas de sua casa ou escritório. Crie zonas para diferentes atividades, como dormir, trabalhar, relaxar e cozinhar. Comece eliminando a desordem. Selecione uma área pequena e comece a separar os itens que você quer manter daqueles que você quer doar. Organize por itens e de forma que para você a rotina fique prática, sendo que é essencial limpar e organizar cada área com somente o que você usa ao acordar e até a hora de dormir, todos os dias. Ao ter objetos de uso diário à mão, você evita acúmulo de desordem novamente. Crie uma rotina matinal, assim você pode começar o dia com um senso de propósito e organização. Reserve um tempo para se exercitar, meditar, tomar um café da manhã saudável ou realizar outras atividades que o ajudem a começar o dia com energia e foco. Tente manter essa rotina todos os dias, mesmo nos fins de semana. Faça uma lista de tarefas diárias e semanais. Priorize as tarefas mais importantes e tente fazer essas tarefas primeiro. Isso ajuda a manter o foco e a evitar a sensação de sobrecarga. Agrupar tarefas semelhantes pode ajudar a maximizar a eficiência e reduzir o tempo gasto em transições. Por exemplo, agrupe tarefas de email e telefone em um horário específico do dia, ou agrupe tarefas de limpeza em um dia específico da semana. Tente trabalhar em uma tarefa por um determinado período de tempo e, em seguida, faça uma pausa. Isso pode ajudar a evitar o cansaço mental e manter o foco. Utilize uma agenda ou calendário para programar suas tarefas e compromissos. Isso pode ajudar a manter o foco e a organização e reduz o risco de esquecer compromissos importantes.

Achou complicado? Parece, mas não é. Na função de sempre levar dicas para você, querido leitor, essa simples colunista pode até lançar um desafio à profissional, já que preciso de ajuda para organizar as tarefas e dividir meu papel de mãe, jornalista, mulher, empresária, comunicadora e ariana em minha dura batalha de matar três leões por dia. Que tal, Claudia Pessoa? Aceita o desafio de me ajudar a organizar a rotina e mostrar o antes e depois de meu home office aqui na coluna? Em breve, vocês saberão. Enquanto isso, adotem e não apenas anotem as dicas. É preciso aplicá-las mesmo. Sua saúde mental agradece.

