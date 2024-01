‘A internet é recheada de fake news, incluindo o Doutor Google’, diz médico fundador de podcast pioneiro

Ao lado de empresário, profissional de saúde aborda temas polêmicos e esclarece população de maneira didática

Não é novidade que, após a pandemia, o mundo se voltou para a área de saúde. Com esse novo comportamento, muitas pessoas que não buscavam tanta informação, seja para prevenção ou mesmo tratamento de doenças passaram a consumir conteúdos diversificados e, podemos dizer, que infelizmente a internet ainda é terra sem lei nesse quesito. Em meio a tanta especulação e se debatendo em um mar de informações falsas, nasceu um podcast que tem dado o que falar: o PodDoutor. Visando enaltecer o trabalho dos profissionais da área de saúde e essa prestação de serviço à população mesmo, esta coluna conversou com exclusividade com os criadores desse chamado “pulo do gato”, já que, durante as entrevistas, os meninos dão conta do recado e acabam entregando mais que dados relevantes no formato online. Eles dão voz a profissionais de áreas diversas, esclarecendo mitos e verdades, não só sobre distúrbios ou problemas sociais, assim como ajudam o mundo a pensar positivo, diante de tantos desafios nessa luta constante pela saúde mental e física que vivemos.

“Sim, a pandemia trouxe essa transformação, a valorização pela prevenção. Nosso maior propósito, como falamos desde o primeiro episódio, é levar informação relevante e de qualidade em saúde. A internet é recheada de fake news, incluindo o Doutor Google nesse pacote. Nosso dever é combater a informação ruim, temos isso como premissa principal. Informação é o diamante da prevenção”, explica Dr. Sidney Carvalho, médico que faz dupla com o empresário Moyses Rodrigues, na condução do programa. Do pedido de um vídeo sobre performance no segmento — já que ambos têm formações voltadas à área de saúde e sua administração — nasceu a ideia de gravar no formato de podcast, e foi um sucesso. Eu, que atuo também na área e escrevo sobre comportamento e lifestyle há anos, vivencio a falta de habilidade em “traduzir” a linguagem dos médicos para um texto mais fácil e fluido, para que você, leitor, possa entender sobre determinada patologia, sem tantos dados técnicos, e essa é uma dificuldade enfrentada diariamente por milhares de pessoas no mundo todo. “Certamente, os profissionais de saúde acabam dedicando-se, exclusivamente, ao atendimento assistencial. Dedicam-se a cursos, congressos e projetos acadêmicos, o que é ótimo. Nosso programa chega para completar esse ciclo virtuoso, levando informação preciosa ao elo mais importante do corrente, o cidadão”, ressalta Rodrigues.

E vamos combinar: não só a população sofreu com a pandemia, mas, principalmente, a área de saúde foi massacrada e cobrada de uma forma surreal nos últimos tempos. É preciso ter empatia inclusive pelo profissional que está ali, de jaleco, cumprindo com sua função. Mais do que isso, é um ser humano também. O podcast, além de informar, cumpre a missão de humanizar e reconhecer a figura dos médicos perante a população, tratando de temas delicados como a fé na cura, por exemplo. “Isso é uma de nossas premissas. Dentro de nosso projeto está também essa humanização, trazer o profissional para perto do cidadão, afinal, antes de ser médico, ele é um ser humano com uma vocação para cuidar de outros seres humanos. Mostrar isso também é nosso desafio, mostrar que o profissional de saúde é acessível a todos, isso faz parte da vocação citada”, lembra o doutor. E ainda complementa: “A pandemia trouxe a todos nós, seja nas empresas ou nas famílias, uma valorização ainda maior na importância dos cuidados com a própria saúde e das pessoas que você ama. Os profissionais de saúde que trabalharam diretamente no front como médicos, enfermagem, fisioterapeutas e farmacêuticos, foram verdadeiros heróis. A pandemia revelou fragilidades do ser ao mesmo tempo que valorizou o cuidado com a saúde. A proximidade da dor nos tornou ainda mais iguais e dependentes um dos outros”.

Para o também apresentador e empresário, o sucesso do programa é traduzido em números cada vez mais expressivos. “Estamos muito satisfeitos por termos nosso projeto reconhecido a nível nacional e até em outros países, como observamos nos relatórios das redes. Esses números nos enchem de orgulho. Mais de 150 convidados, entre diversos profissionais de saúde. Entre eles, professores da USP, profissionais dos melhores hospitais do país, políticos, famosos contando sua história em saúde. Hoje temos mais de 200 mil seguidores em redes socias e vídeos com mais de 30 milhões de visualizações, com audiência até em outros países”, revela Moyses.

Daí é óbvio que eu tive que perguntar como eles fazem para arrancar dos entrevistados, a melhor frase, em uma fala simples e sincera, bem aos moldes de um podcast de sucesso. “Antes de começarmos a gravação, fazemos um ‘quebra-gelo’, um bate-papo, com todos os convidados, claro que alguns nem precisariam. Com o tempo fomos entendendo também como fazer para deixarmos o convidado à vontade, todos elogiam essa acolhida e a conversa flui, como deve ser um podcast. Levamos ao ar, por enquanto, episódios inéditos todas as terças e sextas, ao meio-dia. Os episódios completos ficam disponíveis no YouTube e no Spotify, além de oferecermos cortes selecionados em todas as redes sociais e cumprimos muito mais que nosso objetivo, quase que diariamente, além de mantermos nossas atividades profissionais em paralelo, tendo a certeza de que, informando, estamos também contribuindo afinal, missão dada é missão cumprida, ainda mais quando se fala em saúde, não é mesmo?”, finaliza o médico.

