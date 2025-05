Alongamento de cílios: praticidade e autoestima que experimentei

Fui conhecer a técnica exclusiva de Rafaela Repizzo, Master em Micropigmentação e Extensão de cílios com dezenas de certificações em sua área de atuação; saiba como foi a experiência

Que mulher não gosta de ter autoestima e praticidade elevados no dia a dia? Pensando nisso, fui conhecer a técnica exclusiva de Rafaela Repizzo, Master em Micropigmentação e Extensão de cílios com dezenas de certificações em sua área de atuação. O que me chamou a atenção desde o começo foi, além da qualidade do serviço, obviamente, a rapidez e segurança do mesmo.

“Criei um método de aplicação próprio que leva 50 minutos e as clientes saem daqui lindas, prontas e mais que satisfeitas. Minha paixão por cílios começou quando percebi que poderia melhorar a autoestima das mulheres, entregando um serviço de excelência em um tempo muito melhor que a média da concorrência. Quando entendi que era um tipo de serviço recorrente e que era viciante, porque cílios bem feitos, além de lindos são práticos e otimizam tempo, descobri que poderia crescer”, explica.

Para clientes que não utilizam mais a extensão por conta da demora recorrente do atendimento, o Studio de Rafaela Repizzo configura como opção inovadora, além de segura porque lá, pela primeira vez por exemplo, recebi aplicação de um produto que é tido como primer após a higienização da área. “Esse passo faz com que os cílios durem mais e explico para as clientes que com saúde não se brinca. Assim como o produto pós que uso que garante secagem imediata: a mulher não precisa ficar 24 horas sem molhar os olhos”, detalha a especialista.

Além de todo passo a passo, ela enfatiza que é preciso ter cuidado com a escolha dos cílios e conta que analisa o rosto da cliente para sugerir um desenho e colocação ideais, que não atrapalhem a rotina nem o visual. “Avalio o tipo de óculos que ela usa, quando usa, e formato de face e dos olhos, além do tom de pele visando o melhor resultado final. Além disso é preciso equilibrar a escolha do cílio porque pelo ciclo natural, eles caem a cada quinze dias então eu avalio inclusive a durabilidade: não adianta colocar um cílio longo demais porque vai pesar e cair mais rápido”.

Brasileira faz sucesso na Itália e oftalmologistas aprovam extensão

A técnica exclusiva rendeu tanto que vai levar Rafaela à Itália em outubro para a apresentação de uma palestra aula, pagos por uma empresa de beleza. “Hoje divido meu tempo entre atendimentos e cursos online e presenciais, ensinando outras mulheres a empregar o procedimento com excelência e agilidade. Quis me tornar educadora porque posso mudar a vida de muitas mulheres que sonham em empreender ou complementar a renda”.

Por vivenciar a mudança de vida dela e da família por conta do investimento como Lash Master, a empresária aponta diversas vantagens do negócio. “Os ganhos para uma lash iniciante variam do tempo que ela vai se dedicar a treinar e começar a atender. Em média, se ela fizer 5 atendimentos por semana, estamos falando em poucas horas, em uma semana, ela já ganha o dobro do salário mínimo no Brasil, mas a metodologia ensina a ganhar 10 mil reais no mês. Trabalhando em casa, indo até as clientes ou mesmo no seu próprio estúdio, podemos calcular para que você tenha uma noção: 2 atendimentos por dia a R$ 200,00 são R$ 400,00 x 5 dias da semana são R$ 8.000 no mês. Trabalhando 2 horas por dia em 5 dias da semana, se ela quiser trabalhar mais horas, pode triplicar esse valor. Cílios transformam vidas”, celebra.

Em seu studio no Morumbi, a aplicação da extensão custa a partir de R$ 300 a depender do desenho escolhido sendo que a durabilidade é de 15 dias para manutenção. Além disso a especialista faz apenas duas manutenções seguidas sempre prezando pela saúde dos fios e do método, é claro. “Só utilizo materiais mais caros e seguros para a realização do procedimento. Além disso, oftalmologistas bem esclarecidos preferem a utilização de uma extensão de cílios bem feita e bem cuidada ao uso de rímel com enorme concentração química e os demaquilantes que são necessários para a remoção diária. Dr. Marcelo Brito aborda muito esse tema, inclusive com cursos sobre saúde ocular para profissionais da nossa área”, destaca Rafaela.

O sucesso do procedimento de 50 minutos desenvolvido por ela mesma é tão grande que há lista de espera para vagas nas aulas presenciais. “No meu curso, por exemplo, GoLash para iniciantes ou Lash quem tem o sonho em fazer cílios em 50 minutos, existe o investimento de R$ 997 na versão online que capacita a aluna a já trabalhar assim que finaliza o curso ou R$ 1884 no formato presencial em São Paulo”, finaliza.

