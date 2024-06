Brasileira lança reality show de construção nos EUA após superar desafios como imigrante

Da chegada a outro país com apenas US$ 20 à construção de um império, Silu Scheffer foi miss catarinense e hoje é uma grande investidora do ramo de imóveis

Divulgação Silu Scheffer foi miss catarinense, vneceu um câncer e se tornou palestrante motivacional e mentora



Não é de agora que esta coluna cede espaço a pessoas que colecionam conquistas, e esse é um dos intuitos em escrever para um público tão especial quando a audiência da Jovem Pan. Por isso, assíduo internauta, esta colunista lhe pede licença para contar e emocionar mais uma vez. Meus textos circundam temas das áreas de comportamento, lifestyle, business e atualidades e, nesta edição, vamos falar de ousadia, com uma pitada de coragem para vencer no meio pessoal e profissional. Esse é o resumo da trajetória da empreendedora brasileira e ex-miss catarinense Silu Scheffer. Após migrar para os Estados Unidos há nove anos, sem grandes perspectivas, a empresária enfrentou desafios monumentais, incluindo períodos de instabilidade financeira, quando chegou a morar em uma obra em construção para sobreviver. Mas essa foi só uma ponta do iceberg.

Dentre inúmeros desafios na vida, ela enfrentou a batalha entre a vida e a morte e venceu o câncer. Diagnosticada com câncer de mama aos 39 anos de idade nos EUA, longe da família e sem plano de saúde, ela buscou forças para lutar. “Consegui aplicar e receber auxílio da fundação do Hospital Memorial e, para mim, esse momento foi como se Deus estivesse dizendo: ‘Você vai passar pelo momento mais complexo da tua vida, mas vou te dar caminho’. E assim foi: tive provações a todo momento e, mesmo sem dinheiro para comprar uma caixa de remédio, nunca me faltou nada. E olha que nunca pedi ajuda financeira a ninguém”, relembra, emocionada. A brasileira passou por cinco cirurgias, seis sessões de quimio e ressignificou valores. “Sofri um despertar onde vi que meu valor não estava no meu cabelo ou no meu corpo, mas, sim, na minha essência. Saia pela rua careca e via que para sair assim era porque algo tinha mudado. Me dei conta que uma mulher só pode sair assim se ela for uma supermulher. E ali eu tive certeza que eu era. Durante essa guerra posso afirmar que encontrei minha autoestima fortalecida e entendi que o câncer veio me falar sobre estar presente. Hoje sinto uma paz e felicidade gigantes e sei que estou presente em minha própria existência.”

Silu é uma sobrevivente de câncer que transformou sua vida pessoal em uma missão de inspiração e educação para o mundo, e assim, ela se tornou palestrante motivacional e mentora, ensinando outros brasileiros sobre empreendedorismo, wellness e independência financeira em suas redes sociais. A ousadia sempre andou lado a lado com sua personalidade e, assim, com o marido, após vencer a doença e se estabilizar financeiramente, começou com um rendimento de US$ 38 mil. Após apenas quatro anos, estão agora investindo em uma propriedade luxuosa, avaliada em US$ 2 milhões, de frente para o mar, em uma ilha da Flórida. Daí nasceu a ideia para o reality. “O programa vem pra mostrar como é uma construção de uma casa de container e vai além, já que mostra a preparação do local para ser uma experiência de hospedagem programada. A casa se chamará Angra Beach House, em homenagem ao lugar onde recebemos nosso primeiro dinheiro do nosso Airbnb aqui nos EUA. Estamos em processo de licenças e muitas cenas já foram gravadas. Esperamos que até dezembro a atração esteja no ar no YouTube, uma tendência mundial de veiculação nesse formato”, enfatiza.

Destaque para as curiosidades do programa que mostra a concepção da casa desde o início, do planejamento até o transporte da estrutura por barco até a ilha remota. “É um sonho realizado, afinal sou uma brasileira nata, que veio de uma infância humilde em Campo Erê, Santa Catarina, e hoje me tornei figura influente em Miami. Posso dizer que Deus está e sempre esteve presente em minha vida e faço meu testemunho como inspiração ao potencial de sucesso e da resiliência humana. Como todo imigrante, tive que passar por desafios: a barreira do idioma, a desconfiança e o fato de não ter onde viver. Cheguei nos EUA com US$ 20 e, por algum tempo, vivi em uma casa em construção em que ia só para dormir, em uma época em que tinha apenas US$ 5 para comer em um dia. Aprendi que toda dor vem para te contar algo, mas será que estamos aptos a ouvir o que ela quer nos dizer?”, indaga.

Visionária, a empresária até lançou um livro em duas versões (português e espanhol), para contar mais um feito transformador. No diário de uma ex-gordinha, a autora conta como ganhou e perdeu quilos e alerta que o processo tem a ver com autoconhecimento também. “Crescemos no modelo ‘a culpa sempre é do outro’, sem pensar que o que estamos passando pode ser consequência de ações involuntárias ou não. O crescimento é um exercício doloroso. Só quando você se torna íntima de si mesma consegue enxergar o que realmente está boicotando teu despertar.” Como uma vencedora que transmutou a vida em diversos cenários, ela finaliza com mais uma lição: “É preciso ter mindset, ou seja, foco, além de conexão com o Criador. Isso, mais uma pitada de dedicação e estudos, rende reputação e reconhecimento e causa o tal efeito ‘Starbucks’ de encantar as pessoas”. Que lição, não?

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.