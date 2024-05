Chocolate sem açúcar e saboroso vira tendência mundial de consumo

Família fundadora da Kopenhagen aposta na Goldko, rede de franquias saudável

Divulgação/Goldko Gregory, Paulo e Chantal Kopenhagen Goldfinger: a família que ama chocolate desde cedo



Que o chocolate é um dos doces prediletos da população todo mundo sabe, porém, uma tendência de consumo mais saudável vem crescendo a cada dia. Sim, as pessoas estão mais antenadas aos rótulos e preocupadas com a saúde. De acordo com estudos recentes publicados pela Confectionery International, o setor de confeitaria está se preparando para um crescimento exponencial, com uma taxa anual de 7% entre 2023 e 2033, em comparação com os modestos 2,6% registrados entre 2018 e 2022, e isso se deve à busca por produtos sem açúcar. De olho no cenário, uma família apaixonada por chocolate decidiu investir no mercado nacional. Criada pelo neto e pelos bisnetos dos fundadores da Kopenhagen, a marca de chocolates sem açúcar GoldKo vem crescendo através do franchising. Você deve reconhecer o nome já que os produtos, inicialmente, eram encontrados somente em outros estabelecimentos comerciais, como farmácias, supermercados e lojas de produtos naturais. Hoje, a marca já conta com uma unidade própria, cinco franquias e planeja ter mais oito até o fim do ano.

Segundo a nutróloga Caroline Accorsi, o chocolate sem açúcar é uma excelente alternativa para quem busca reduzir a ingestão de açúcar enquanto ainda desfruta dos benefícios emocionais e físicos do produto. “É uma mudança que promove não apenas a saúde, mas também o bem-estar geral, ajudando a manter o equilíbrio entre o prazer e uma vida saudável. Trata-se de uma alternativa promissora, que oferece os prazeres do cacau com menos efeitos colaterais associados ao açúcar refinado. Essa versão é ideal para quem busca controlar a ingestão de açúcar, incluindo diabéticos e pessoas com resistência à insulina. Ao substituir o açúcar refinado por adoçantes alternativos, como eritritol, xilitol ou stevia, reduz-se significativamente o impacto na glicemia. Isso evita os picos e quedas rápidas de açúcar no sangue, que podem levar à fadiga e outros problemas de saúde”

Um estudo publicado na Revista Nutrients por Jalil revelou que o consumo moderado de chocolate sem açúcar pode ajudar a melhorar o perfil lipídico, reduzir inflamação e melhorar a função endotelial, apoiando a noção de que é uma escolha mais saudável. “No entanto, é importante atentar para o conteúdo calórico deste tipo de chocolate, pois ele geralmente contém altos níveis de gordura, o que pode ser uma preocupação para quem está em processo de emagrecimento”, alerta a médica.

Essa foi uma preocupação desde a concepção da marca, já que os produtos foram formulados ao longo de três anos para chegar à versão final dos chocolates que fossem saborosos, cremosos e mais saudável que o chocolate da concorrência. A empresa fundada em 2017 por Paulo, Gregory e Chantal Kopenhagen Goldfinger, pai e filhos, traz em comum a paixão pela iguaria. Os sócios sempre foram apaixonados por chocolate e viram que existe um potencial imenso de pessoas que amam chocolate, mas não queriam se sentir culpadas. “Quando olhamos para essa sensação de culpa, percebemos que ela vem do açúcar refinado. Porque chocolate é um superalimento, faz bem e traz felicidade. O mesmo não pode ser dito do açúcar. Então Paulo Kopenhagen Goldfinger, nosso chocolateiro, saiu na missão de criar um chocolate perfeito, cremoso, delicioso, sem nenhum sabor residual, que fosse zero adição de açúcares, saboroso e surreal como nosso slogan”, conta Chantal.

O chocolate é conhecido por seus benefícios emocionais, principalmente devido à presença de compostos como a feniletilamina, que pode melhorar o humor e o bem-estar ao estimular a liberação de endorfinas, os chamados hormônios da felicidade. Além disso, o magnésio encontrado no cacau é um relaxante natural, que pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade. “Optar pelo chocolate sem açúcar permite que os consumidores desfrutem desses benefícios emocionais sem os efeitos negativos do excesso de açúcar, como a irritabilidade e a instabilidade do humor que podem ocorrer devido às flutuações de glicose no sangue”, explica a doutora.

A crescente disponibilidade de chocolates sem açúcar no mercado também significa que os consumidores não precisam sacrificar sabor por saúde. Muitas marcas estão inovando com receitas que utilizam adoçantes naturais e ingredientes de alta qualidade para oferecer produtos saborosos que satisfazem tanto os paladares tradicionais quanto os mais exigentes. “A proposta e o produto da GoldKo são incomparáveis — essa é a palavra que melhor nos define. Fomos capazes de desenvolver um produto mais gostoso, mais cremoso e mais saudável do que o chocolate “normal” — e absolutamente incomparável quando olhamos para outros produtos sem açúcar. Nosso chocolate passa num teste cego com tranquilidade. Ao contrário dos concorrentes que são nichados e atendem unicamente ao público fit ou com restrição, nós somos uma marca de indulgência absolutamente democrática no mix que atende pessoas que amam chocolate. Também atendemos quem tem restrições, mas não nos limitamos a este público, justamente porque entregamos textura e sabor melhores aos concorrentes com açúcar”, explica Chantal. Eu definiria essa matéria em duas palavras: “Sonho realizado”. Poder desfrutar de um chocolate mais saudável com sabor e textura superiores é algo possível hoje! Essa tendência de preocupar-se com a alimentação visando bem-estar e saúde, tanto física quanto mental, veio mesmo para ficar e transmutar pessoas. E que bom!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.