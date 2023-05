‘Eu uso óculos’: Da letra dos Paralamas à realidade atual, confira as principais dúvidas sobre saúde ocular

Dor de cabeça, fadiga, tontura e outros problemas podem ser causados pela falta de tratamento, principalmente após a pandemia

Podemos dizer que a música do Paralamas do Sucesso que emplacou nas rádios de todo país é mais do que atual. Afinal, muitas pessoas usam óculos hoje. Aliás, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), metade da população mundial pode ser míope em 2050 e com graus acima de seis em alguns países como o Brasil, por exemplo. Assustador, não? Ainda, de acordo com outra pesquisa, atualmente, cerca de 285 milhões de pessoas no mundo têm a visão prejudicada, sendo que a maioria dos casos poderia ter sido evitada ou tratada. “Desde o início da pandemia notei em consultório um aumento de 30% nas consultas para avaliar a necessidade de correção do grau de óculos, porém, é preciso levar em conta variantes como o acesso à saúde especializada e o poder aquisitivo da população local para adquirir os óculos. A Covid-19 ocasionou alguns problemas oculares, sendo mais frequentes irritação e dor ocular, lacrimejamento e aumento da sensibilidade à luz, porém em alguns casos houve piora visual por inflamações na retina e nervo óptico, por exemplo”, pontua a Dra. Luciana Pires, médica oftalmologista clínica e cirúrgica.

Alexia Fernandes, técnica óptica especialista em lentes oftálmicas da rede de óticas Maxpole também notou crescimento de vendas após o isolamento social. “Registramos um aumento de 20% na comercialização de óculos. Acredito que o motivo principal está relacionado ao tempo ocioso e à válvula de escape de muitos, com o uso de telas, além, é claro, do ajuste dos trabalhos remotos ao aumento de horas em frente ao computador”, explica. Além do aumento de consultas e compras, os problemas com a visão levantaram questões sobre o uso das lentes de contato. A mídia tem noticiado casos de grande proporção nas redes. Há, porém, um fator comum: o uso inadequado do acessório. “Não existe bactéria que come o olho como noticiado em um caso que viralizou online. Existe, sim, a falta de cuidado, sendo que o brasileiro não costuma seguir todos os passos indicados antes, durante e depois do uso das lentes”, alerta a médica. A maioria das pessoas não manipula corretamente as lentes, não higieniza as mãos ao colocá-las ou retirá-las, não respeita a data de validade nem cuidados como não dormir usando as mesmas. “O uso de lentes de contato garante liberdade e boa visão na maioria dos casos, porém é necessário ter responsabilidade e orientação adequada quanto ao tempo de uso, higiene no manejo, armazenamento e prazo de validade sendo imprescindível utilizar soluções de limpeza próprias para uso em lentes de contato, evitando contato com água. Ainda, na presença de alguma alteração ocular, retire as lentes e consulte um médico”, diz.

Fora dos consultórios, a empresária e técnica também levanta outra questão importante no quesito saúde ocular: a busca por um bom profissional de saúde que ofereça acompanhamento constante. “Usar óculos com grau errado pode causar muitos problemas, como dor de cabeça, fadiga ocular, incômodo, desconforto, vertigem, entre outros problemas. Geralmente os sintomas que indicam que é preciso refazer ou confirmar o diagnóstico de visão são: dor no olho, visão embaçada, dores de cabeça e sensibilidade à luz, por exemplo. Acompanhamos isso diariamente no atendimento a nossos clientes já que estamos há 30 anos no mercado”, afirma Alexia. “O ideal é sempre usar o menor grau necessário para ter a visão nítida e confortável. Acrescento ainda outros sintomas que o corpo aponta sobre problemas de visão que são: embaçamento visual, secreção, olho vermelho, ardor, lacrimejamento, dor ocular, perda de campo visual ou visão de “flashes” luminosos. Esses sintomas são um alerta para procurar um especialista, porém o exame preventivo anual é fundamental para detectar sinais sugestivos de doenças silenciosas e irreversíveis, como o Glaucoma”, complementa a doutora.

Atualmente, muito se fala sobre as famosas lentes azuis principalmente com relação ao uso de lentes. “Esse tipo de lente filtra a luz excessiva dos aparelhos digitais que provocam danos nos olhos e protegem contra os raios UV tanto em ambiente interno quanto externo, mas mesmo assim, é preciso ter bom senso. As lentes causam conforto, porém é essencial fazer pausas durante o uso de eletrônicos, para a saúde mental e, claro, nossa saúde visual”, explica a técnica. Você deve estar se perguntando porque escolhi este tema para a coluna de hoje: sofri com a medição de grau errado que fiz em uma rápida consulta oftalmológica. Senti vários dos sintomas apontados nesse texto e fui novamente ao médico e, para minha surpresa, tanto eu quanto minha filha estávamos usando óculos com medição errada, ou seja, nos exames anteriores, foram detectados graus diferentes dos atuais. Resultado: duas frustrações, três idas ao novo médico e quatro óculos refeitos depois. Se fiquei brava? Agora não, porque com as lentes corretas, a dor de cabeça e vertigem melhoraram e o conforto para enxergar voltou (ufa).

A pedido desta coluna, a Dra. Luciana Pires ensina orientações para que as pessoas possam evitar problemas oculares:

Evite coçar e colocar as mãos nos olhos, para evitar lesões e infecções oculares;

Mantenha distância confortável dos dispositivos eletrônicos;

Faça pausas frequentes durante o uso de telas, preferencialmente cada 20 minutos para descansar os olhos e focar em objetos distantes;

Não utilize medicamentos sem prescrição médica ou compartilhe colírios, maquiagens ou lentes de contato com outras pessoas;

Não utilize óculos prescritos para outras pessoas. Os óculos são objetos personalizados;

Use óculos de proteção em atividades esportivas, além do uso de óculos com filtro UV para reduzir problemas relacionados à exposição prolongada ao sol;

Evite usar óculos danificados, com lentes arranhadas ou armações desajustadas ao rosto;

Mantenha boa higiene das lentes para garantir o máximo de conforto e eficácia na correção da visão;

Mantenha uma dieta saudável, rica em alimentos com folhas verdes escuras, peixes (salmão, atum e sardinha), frutas amarelas e vermelhas, ovos, sementes, legumes e batata-doce;

Mantenha o sono saudável: a falta de sono pode ocasionar fadiga ocular e predispor ao aparecimento de irritações e infecções oculares;

Ao perceber qualquer alteração ocular procure um médico especialista em Oftalmologia para tratamento de problemas visuais;

Faça exame oftalmológico periódico para prevenção de doenças silenciosas que possam ocasionar perda visual definitiva.

