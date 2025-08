Hotel all inclusive à beira mar faz bem para a saúde mental, sabia?

Cana Brava Resort investe em estrutura diferenciada em Ilhéus, no Sul da Bahia

Divulgação/Cana Brava Resort Piscina com praia ao fundo e bar molhado



Agora que as férias escolares acabaram, é hora de pensar em relaxar em um lugar que convida a contemplar a natureza. Afinal, nós, adultos, temos que recarregar as baterias para o segundo tempo, ou melhor, segundo semestre. Pensando nisso, visitei o Cana Brava Resort, que fica em Ilhéus, no sul da Bahia, e me surpreendi em vários sentidos. Você pega um vôo rapidinho, faz inveja aos colegas e dá adeus ao estresse com essa ideia de viagem, mesmo que por uns três dias, viu?

Ao chegar na entrada já me deparei com a escultura do escritor Jorge Amado, que nos abraça como um nativo daqueles que agradece por você estar em “sua terra” e, claro, não perdi tempo e já tirei uma foto. Check-in realizado, fomos de carrinho de golfe para o quarto de 32 m² na ala chamada de Villa Premium. Essa é a melhor acomodação do hotel, já que conta com localização privilegiada, portas de vidro, jardim e varanda individual com rede, dentre outros mimos como secador, Smart TV, amenities exclusivos e claro, camas que convidam ao descanso merecido dos deuses, afinal, estamos na Bahia.

Brincadeiras à parte, ao andar pelo complexo, é possível perceber a dimensão do resort, que conta com mais de 70 mil m² de frente para o mar e muita área verde. São 346 acomodações entre quartos e chalés, três piscinas (sendo uma com parque aquático infantil), três restaurantes, seis bares, um lago particular, centro de convenções, cinema, quadras esportivas convencionais e de areia, academia, sauna, salão de jogos, parque infantil, spa, entre outros (ufa).

Sim, você percebe que ele é imenso quando se dá conta das atividades que estão acontecendo de forma simultânea e não consegue acompanhar. Aliás, se fosse para citar algo que me deixou tensa foi isso (no bom sentido). É tanto estímulo de atividades, locais para visitar, quitutes e drinques para experimentar que você se perde e, com isso, se acha (se é que me entende, rs). Mesmo estando no local para descansar, como boa jornalista deste portal que sou, precisei ficar conectada e não tive problemas com isso: a rede entrega bem, então, pude curtir estando online e isso faz diferença.

Você já teve experiência all inclusive?

O Cana Brava tem foco especial na gastronomia, e oferece serviço all inclusive, com alimentação, drinks, bebidas e sobremesas 24 horas, do café da manhã até o jantar, com diversas opções para todos os gostos. Sim, mesmo na praia, você tem uma variedade de itens para consumir e, como acaba queimando calorias nas caminhadas — ou no caiaque ou até na aula de surf que pode ser adquirida à parte —, essa é uma das vantagens de se hospedar lá: praticidade, conforto, sorriso dos colaboradores e tudo de primeira linha.

Além do serviço que coloquei acima, eles ainda organizam jantares temáticos e à la carte, com opções para dietas restritivas e buffet kids, ou seja, todo mundo sai satisfeito da mesa. Ah, em um dos restaurantes comandados por um chef local, é possível fazer uma refeição mais romântica enquanto as crianças estão sob os cuidados da monitoria, que é bem atuante para alegria dos pais de plantão. O difícil é controlar os desejos, já que até o picolé no quiosque da piscina está incluso e faz o maior sucesso, dos mais novos aos velhinhos.

Mas por que o pé na areia é tão importante? Especialista explica

Na verdade, o que me levou a esse destino foi experimentar a sensação do all inclusive em um resort pé na areia, afinal, eu queria saber porque tanto falam que o contato com o mar, que andar na praia, que estar ao ar livre faz tão bem para a saúde mental e, consequentemente para saúde física.

De acordo com a psicóloga Alessandra Petraglia de Freitas, a simples mudança de ambiente é benéfica para o organismo como um todo. “Segundo estudos da American Psychological Association e da Universidade de Surrey, no Reino Unido, apenas dois a três dias fora do ambiente habitual já são suficientes para melhorar o humor, baixar o nível de cortisol e aumentar os níveis de dopamina. E mesmo viagens curtas são associadas à melhora na qualidade do sono, energia física e capacidade de foco por até duas semanas após o retorno”.

Quando você une o útil ao agradável, que é a comodidade de tudo pronto e incluso (gastronomia) com conforto de instalações e estar à beira-mar, fica ainda mais perfeito. “Estar em um local onde você pode pisar na areia em poucos passos promove uma sensação de segurança, conforto e conexão imediata com a natureza, o que diminui o nível de cortisol (hormônio do estresse). Além disso, a comodidade reduz a sobrecarga mental, em todos os sentidos. Assim, sobra mais energia psíquica para o que realmente importa: descansar e viver o momento”, comenta Alessandra.

A especialista ainda ressalta a importância do banho de mar como uma terapia natural mesmo. “Entre os benefícios comprovados estão a redução da ansiedade e estresse, a melhora o humor e do sistema imunológico. A praia é relaxante porque tem sons suaves como o das ondas provocam o chamado ‘efeito de resposta de relaxamento’, estudado por neurocientistas como Herbert Benson (Harvard). Isso desacelera o ritmo cardíaco, reduz a pressão arterial e ajuda a mente a entrar em estado de presença”.

Ou seja, ao terminar de ler essa coluna você já vai estar imaginando quando poderá sentir essa experiência, certo? Posso afirmar que vivenciei tudo isso e não vejo a hora de voltar. E a dica que fica a mais é: aproveite a piscina de borda infinita com vista para a praia, as tardes regadas ao saxofone no deck do jardim principal com bebidinhas especiais e a energia apaixonante que paira no ar baiano para respirar fundo e voltar a enfrentar tudo de novo, com mais alegria e uma marca de Sol conquistada em tempo recorde.

