Luiza Tomé fala sobre opinião política: ‘Aos que me julgam, só lamento; nem Jesus agradou a todos’

Atriz, que está em cartaz em São Paulo, revela que foi convidada para um reality, mas que não aceitou porque acredita que sairia no mesmo dia

Reprodução/Instagram/luizatomeofic Luiza Tomé está em cartaz no teatro Santo Agostinho, em São Paulo



Em tempos sombrios sempre há espaço para a arte, cultura e opinião. E que bom. Todos sabemos que o momento atual não é nada fácil, mas é preciso saber ser resiliente para estar em equilíbrio. Por isso, convidamos a atriz Luiza Tomé para um bate papo exclusivo para esta coluna, sem papas na língua. A morena, que é mãe de três, mulher, filha, taurina, profissional e amada pelo Brasil é exemplo de que a vida é feita de escolhas o tempo todo. “Eu escolhi por agora o teatro porque estando em cartaz com ‘Nunca Desista dos Seus Sonhos’ posso dar mais atenção à minha família e isso não quer dizer que não volto para a televisão ou outras produções”, explica. Ao protagonizar a peça com texto base de Augusto Cury, em cartaz no Teatro Santo Agostinho, na capital paulista, ela também exerce reflexão e, brincando com o título do espetáculo, realiza um sonho: “Fazer um texto do Augusto é muito gratificante para um ator, um aprendizado enquanto ator e ser humano”.

Você, para variar, está maravilhosa no teatro, mas todos sentem saudade da Luiza Tomé na televisão. Você voltaria a fazer novela? Adoro televisão também e com certeza ainda farei muitas novelas e séries, entretanto, esse ano decidi me dedicar ao teatro, pois através dele consigo falar diretamente com o público, o que é uma experiência única e maravilhosa. Comecei aos 20 anos com teatro e, sempre que posso, volto para ele, pois me alimenta e aprendo muito. Tenho certeza que é um percurso que todo ator deveria vivenciar.

Você assiste às novelas atuais? O que vê na televisão? Hoje vejo mais filmes, documentários, mas de vez em quando assisto novela para ver o trabalho dos colegas e o conteúdo das novelas. Tenho certeza que nossa dramaturgia na televisão está carente de grandes obras e de nadar mais profundo na cultura, afinal, é uma mídia que alcança todos.

Aos 61 anos e linda, você já declarou que é vaidosa sem excesso. Como é sua relação com a beleza e o tempo? Brigar com a idade seria nadar contra a maré, pois envelhecer é um caminho natural da vida. Não é fácil para ninguém, pois percebemos em alguns aspectos da vida que já não somos os mesmos de antes. Em contrapartida, estamos com saúde, aprendendo e vivíssimos. A vida é uma escola, quem não aproveita para passar de ano exerce estupidez. Sou e sempre fui vaidosa, passo mil cremes, faço exercícios com frequência e cuido da alimentação. Temos que cuidar da saúde mental e física.

Qual sua opinião sobre reality show? Participaria? Já fui convidada para um reality show, mas com certeza não tenho que testar meus limites para todos. Não aceitei, pois acho que sairia no mesmo dia. Acho muito difícil viver confinado com pessoas que poderiam não ter absolutamente nada a ver com meus princípios de vida, acho desnecessário, mas respeito quem tem essa coragem.

Sobre o posicionamento político, você se sente um peixe fora d’água por pensar diferente da maioria da classe artística com relação aos tempos atuais? Que recado você deixa para quem te julga por isso? Eu valorizo sempre o respeito em primeiro lugar. Acho que pensar diferente é importante e significa que somos diferentes, graças a Deus. Quanto aos que me julgam, só lamento, pois nem Jesus agradou a todos e ainda foi crucificado.

Pois é, Luiza, que bom que ainda existem seres pensantes entre nós e você nos representa. Deixo aqui mais uma vez meu aplauso. A atriz está em cartaz até o dia 26 de março no Teatro Santo Agostinho, em São Paulo. Depois, em abril, segue com A Paixão de Cristo e retoma “Nunca Desista dos Seus Sonhos” em maio e junho, em cartaz no Teatro Itália, também em solo paulistano. Imperdível.

