‘Não é de hoje que Luana Piovani sofre: conheço sua essência como mãe e mulher’, afirma agente da atriz na Europa

Além de Rodrigo Nabarros, ouvimos a opinião da procuradora Eliana Passarelli sobre o caso

Reprodução Luana Piovani expôs em vídeo sua situação com o ex Pedro Scooby



“Qualquer pessoa consegue olhar em seus olhos o quanto ela cuida de seus filhos e quem a conhece em sua essência, como eu, que também vivo em Portugal, sabe a grandeza de mulher e mãe que ela é e representa”, afirma Rodrigo Nabarros, agente de Luana Piovani na Europa. Já comecei o texto transcrevendo sua fala porque a briga que a atriz trava com o ex, Pedro Scooby, ganhou mais episódios esses dias e repercussão entre outros famosos. Tudo porque o surfista entrou com um processo contra a atriz na tentativa de “calar sua voz”, como ela mesma informa em um vídeo com um pedido de ajuda, que fez e reverberou nas redes sociais. Na postagem, Luana pede ajuda a todos para que a Justiça portuguesa não a amordace e justifica que expõe os erros do pai das crianças porque só assim consegue resolver as pendências com Scooby. “É por isso que eu faço isso, de vir aqui contar, porque funciona, como funcionou: eu falei que não tinha pago a pensão inteira, e ele fez que fez e pagou. Todas as vezes que eu venho é porque aconteceu um problema. E resolve”, conta Luana, em parte do vídeo postado.

A questão é que o buraco é mais embaixo: o ex e pai das crianças teria entrado na Justiça portuguesa porque lá as leis favorecem o “macho alfa” na maioria das decisões tomadas, segundo leitura da atriz, no vídeo desabafo. Resolvi, então, pedir a opinião da procuradora da justiça Eliana Passarelli sobre o caso em questão, e a jurista foi enfática: “Mais do que comparar as leis, é preciso analisar a fundo todo processo, mas fato é que só quem está com os filhos todos os dias sabe a real situação e necessidade das crianças. Me parece que há uma megaexposição das crianças de ambos os lados, mas, sem dúvida, toda a desvantagem recai sobre a mãe, pois reclama de coisas básicas e necessárias à criação dos filhos, e não sobre sua vida pessoal. O certo seria não ter que reclamar, certo? Não ter que tornar público para que o correto seja cumprido e isso é muito triste”, aponta. Ainda sobre o fato de Scooby ter incluído fotos nuas da atriz no processo de vara de família, Passarelli é enfática: “Os juízes e promotores de família não são tolos nem cegos. Percebem nitidamente a parte que utiliza de qualquer artifício para manchar, com fatos que não dizem respeito ao processo, a outra parte”.

Para o agente da atriz, tal comportamento sinaliza mais do que ingratidão: é um desrespeito às mulheres. “Conheço Luana há mais de três anos e trabalhar com ela em Portugal me permitiu presenciar e conhecer seu lado mãe. Ela me emocionou contando o quanto estava sofrendo com aquela situação de guarda compartilhada, isso, anos atrás, quando fechei uma série para ela, “Auga Seca”, e recebi a agenda de datas de trabalho dela. A maior preocupação que ela teve era para as datas não coincidirem com os dias em que ela estaria com as crianças. Todos precisam trabalhar, mas, naquele momento, ser mãe era a prioridade. Era o momento dela, de cuidar, zelar, amar. Luana tem uma coisa muito importante que é o diálogo, mas como mãe não bastam palavras apenas, e sim atitudes. Cumprir o que se é combinado, que é natural, ingratidão dói e muito, mas ela é guerreira”, comenta.

Mais do que em Luana, toda essa novela, como ela mesma intitula, dói em mães separadas que sofrem como eu, com o fato de terem toda a responsabilidade de criar uma vida (sou mãe de uma só) sozinhas. Além desse peso nos ombros, ainda somos constantemente julgadas pela sociedade que nos cobra o tempo todo, que espera que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e criem filhos como se não trabalhassem. É muito fácil “parecer” ser pai, pegar a cada 15 dias (os que pegam, né), levar para comer fast food e tomar sorvete de vez em quando, postando foto em rede social para validar ali sua presença por algumas horas. Difícil é ser mãe separada, porque você sempre vai ser aquela que vai colocar limites, que vai dizer o “não”, que vai chorar, dormir e acordar mãe o tempo todo (e ainda assim, fazendo de tudo, vai se sentir culpada porque nunca acha que fez o suficiente). Como outros famosos que o fizeram nas redes sociais, deixo aqui meu carinho, solidariedade, respeito e amor a Luana, que mais do que ingratidão, sofre esse novo capítulo que parece saído de um folhetim mexicano, com a falta de reconhecimento, parceria, cumplicidade e amor por parte de alguém a quem um dia dedicou sua vida, seu coração e alma. Vai passar, querida. Estamos juntas e somos fortes. Hoje e sempre.

