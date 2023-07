No Dia do Orgasmo, músicas, vinhos e dicas para te ajudar a chegar lá

No dia 31 de Julho comemora-se o dia do ápice sexual; médico alerta para cuidado essencial no sexo

Vika Strawberrika/Unsplash Prazer faz bem à saúde física e emocional



É fato: precisamos normalizar a conversa sobre sexo e de maneira urgente. Até porque a ciência comprova que a prática faz bem para a saúde. Aliás, não só a prática do sexo em si, como também chegar ao ápice, ou seja, o tão perseguido pico de excitação. Diversos estudos defendem que um simples orgasmo pode ajudar a combater a insônia ou até a reforçar o sistema imunológico, sabia? Sem falar no equilíbrio hormonal, na redução de estresse e na melhora de autoestima. “Quando temos relação sexual, aumentamos nosso ritmo cardiológico e a circulação sanguínea e, consequentemente, essa prática faz com que a gente previna doenças cardiovasculares. Sobre a questão imunológica, é comprovado que nosso sistema imunológico fica ativo e dessa forma também estamos nos prevenindo de outros problemas. O bem-estar físico e mental se dá porque nossos neurotransmissores ficam mais sensibilizados, ou seja, a gente tem maior capacidade de sentir prazer, não apenas no sexo, mas em outras coisas do dia a dia”, explica o médico integrativo Enrique Lora.

Ainda, estudos citam que o orgasmo melhora a qualidade do sono, já que ocasiona um relaxamento com a liberação de hormônios que te deixam num estado de relaxamento e de bem-estar. Porém, há diferença entre o orgasmo com sentimento (envolvimento) e o orgasmo apenas mecânico. “Quando estamos estressados e inflamados, temos uma baixa absorção de serotonina e dopamina, os conhecidos hormônios do amor e bem-estar. A serotonina é, assim como a dopamina, um neurotransmissor que está relacionado com sono, atenção, emoções e aprendizado. A questão da dopamina é totalmente interligada com o orgasmo, sendo que sua liberação é maior e mais profunda quando há sentimento envolvido naquela relação. Quanto mais envolvimento eu tiver, mais profundo será o prazer, inclusive hormonal. É preciso estar alerta se você apenas transa para satisfazer a necessidade fisiológica, porque isso vai alterando sua sensibilidade e, aos poucos, você começa a perder o prazer inclusive em outras coisas, não só no sexo em si. É gradual e se você só transar com o objetivo de gozar, cada vez mais vai precisar de descargas muito grandes de dopamina para te trazer algum tipo de benefício, de satisfação. Então, isso é muito delicado, isso é muito perigoso e pode levar a vários quadros graves como depressão, entre outras doenças. Você vai perdendo o prazer pelas coisas boas na vida e perde o tesão não só com relação à libido, mas o tesão em viver. Isso infelizmente acontece muito nos dias atuais e acompanho casos em consultório quase que diariamente”, explica Lora.

Viu só? Nem esta colunista que é super informada sabia desse dado com relação ao orgasmo e tipo de influência em nossa vida. Mas você sabia que o Dia do Orgasmo é comemorado há 24 anos no mundo e foi criado por uma rede de sexshop britânica? Sabemos que muitas dicas podem nos fazer chegar ao ápice e com certeza, além da pessoa especial estar ali como o próprio médico revelou acima, a trilha sonora pode fazer diferença. Do soul ao blues com uma pitada de rock’n’roll, a cantora Sonja revelou suas músicas favoritas e nada convencionais para a hora H. Com influências diretas do Blues e Soul, a cantora se prepara para lançar o seu mais novo álbum autoral, “Rainha de Copas”, que chega às plataformas digitais no dia 25 de Agosto. Na playlist que ela escolheu, estão os hits:

1. Why don’t you do right – Amy Irving e Charles Fleischer

2. Half Time – Amy Winehouse

3. Mania de você – Rita Lee

4. Tardes Que Nunca Acabam – Baco Exu do Blues

5. Poetry: How does it feel? -Akua Naru

6. Gambler’s Blues – Otis Rush

7. I want to Ta ta you, baby – Etta James

8. I just want to make love to you – Single Version – Muddy Waters

9. Psiu – Liniker

10. Let’s Get Personal – Betty Davis

11. Redbone – Childish Gambino

E uma faixa bônus dela própria, Sugar Mama by Sonja, que é parte do álbum e, confesso, é puro sentimento! Para nós mulheres, um bom vinho pode fazer diferença para vivenciar aquele momento único. Durante o sexo, também liberamos ocitocina, também conhecida por ser o hormônio do prazer, do relaxamento e do amor. Você sabia que a ocitocina também é liberada quando tomamos vinho? “Com uma ou duas tacinhas você poderá sentir a sensação de relaxamento no seu corpo. Então, além de ser considerado afrodisíaco, o vinho pode te ajudar a chegar lá”, comenta Domenique Soler Rodrigues, especialista da Wine, maior clube de assinatura de vinhos do mundo e líder no ranking de importação do Brasil. Assim, a especialista separou algumas dicas de vinhos sedutores e marcantes para tornar a data comemorativa ainda mais especial.

Salentein Killka Blend 2021: para um date com final feliz, nada melhor do que apostar num blend, composto por diferentes castas de uvas. Assim como as maravilhosas misturas de suor e dedicação, que podem deixar a sua noite inesquecível, o blend das uvas Malbec Cabernet Sauvignon e Petit Verdot apresentado no exemplar Salentein Killka Blend 2021 é imperdível. Robusto, com taninos sedosos e um ótimo final em boca, é um vinho ideal para dar um sabor especial à sua comemoração.

Baron Philippe de Rothschild Mas Andes Reserva Cabernet Sauvignon 2020: para quem está procurando apimentar a relação, a indicação fica por conta do Baron Philippe de Rothschild Mas Andes Reserva Cabernet Sauvignon 2020. Conhecida como a rainha das uvas tintas, neste vinho a Cabernet Sauvignon apresenta um toque de pimenta e especiarias que trazem todo o charme à elaboração. É um incrível exemplar com aromas de frutas vermelhas como cereja e framboesa, especiarias como pimenta-do-reino e notas herbáceas, a combinação perfeita para deixar sua noite mais especial.

Espumante Partridge Stars Rosé Brut: para alcançar essa prazerosa sensação em boa companhia, que tal separar um espumante para essa noite com borbulhas em todo lugar? O Espumante Partridge Stars Rosé Brut, elaborado com as uvas Pinot Noir e Chardonnay, traz uma perlage elegante e persistente, com acidez ideal para te fazer salivar e te levar às estrelas!

Calyptra Vivendo Reserve Sauvignon Blanc 2021: para uma noite de prazer uma parceria especial é sempre bem-vinda, mas às vezes pode ser dispensável. Além de ser saudável, é um ótimo sinal de que você sabe aproveitar a sua própria companhia. Para criar essa noite memorável, a indicação é o Calyptra Vivendo Reserve Sauvignon Blanc 2021. Refrescante, jovem e muito cremoso, graças ao seu toque amanteigado, esse exemplar vai te acompanhar neste momento marcante.

Espumante Fuego Blanco Valle del Silex Valle del Pedernal Chardonnay N: para aumentar a intensidade, a recomendação é apostar no Espumante Fuego Blanco Valle del Silex Valle del Pedernal Chardonnay N. Elaborado com a uva Chardonnay cultivada a 1500 metros de altitude pelo método Charmat longo, é um um espumante marcante, intenso e cremoso, com potencial para ser o match perfeito para te levar às alturas.

Com tantas dicas, a dona desta coluna lhe deseja não só um bom dia hoje, como também, sempre, e que a gente tenha muito vinho para brindar, música para escutar e alguém especial para beijar e compartilhar bons momentos, em nome da saúde mental e física e da qualidade de vida. Sempre com muito amor, respeito e reciprocidade. Nunca é demais deixar claro isso, certo?

