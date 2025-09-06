No Dia do Sexo, confira 9 experiências especiais para fazer a dois

De motéis a óleos, passando por brinquedos e dicas para apimentar a relação

senivpetro/Freepik O Dia do Sexo é comemorado em 6/9, uma alusão bem-humorada à posição sexual representada pelos números da data



Neste sábado, 6/9, celebra-se o Dia do Sexo, que, para muitos, não é apenas uma atividade de prazer, mas também uma expressão de intimidade e afeto mútuo. Ao longo dos anos, tornou-se senso comum dizer que relações amorosas são benéficas para a saúde. De acordo com a ginecologista Dra. Janifer Trizi, estudos mostram que a atividade sexual pode trazer vantagens hormonais, como melhora do humor, redução do estresse, fortalecimento do sistema imunológico e até efeito protetor para o coração. “Mesmo pequenas mudanças, como manter intimidade com o parceiro ou estimular-se sozinho, podem trazer efeitos positivos para o corpo e para a mente”, afirma a especialista, em entrevista exclusiva.

Segundo a médica integrativa, o orgasmo traz proveitos distintos tanto para o homem quanto para a mulher. “No corpo feminino, o orgasmo libera ocitocina e endorfinas, hormônios que ajudam a reduzir a ansiedade e a depressão e como elas demoram mais para chegar ao ápice, o sexo prolongado favorece a liberação gradual desses hormônios relaxantes, promovendo sensação de bem-estar duradoura”, afirma.

No caso dos homens, de acordo com pesquisas do Endocrine Society, é possível identificar melhorias no desempenho cardiovascular, sistema imunológico e também na saúde mental. “O sexo regular aumenta a frequência cardíaca e a circulação, ajudando a proteger o coração e reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Ainda, o orgasmo masculino libera dopamina, endorfina e oxitocina, promovendo relaxamento e redução do estresse. Diferentemente das mulheres, o homem geralmente atinge o ápice mais rápido, mas os efeitos do orgasmo no humor e no corpo são imediatos e significativos”.

Experiências ditadas por sexóloga fazem diferença

A pedido do portal Jovem Pan, Camila Gentile, sexóloga pós graduada em neurociência e CEO da Exclusiva Sexshop, orientou a seleção de dicas para todo tipo de casal: do mais conservador ao moderno, com opções para todos os perfis de relacionamento. “A tecnologia está presente na vida sexual, e que bom, porque hoje é possível desenvolver acessórios que se ajustam a cada situação, de maneira sexy sem exatamente exercer vulgaridade. Nunca as quatro paredes foram tão determinantes na vida das pessoas. Eu brinco com conhecimento de causa dizendo que vida sexual saudável reflete em tudo, da pele aos negócios”, pontua.

Vibrador sugador 3 em 1

Quem disse que o vibrador serve só pra ela? “É possível explorar sensações entre o casal. O vibrador é um parceiro da relação: é preciso entender que ele é um produto terapêutico e os homens precisam normalizar seu uso. É necessário normalizar que ele é um aliado e não concorrente”, explica a especialista. O Nelle é discreto e oferece motor duplo, 10 modos de sucção, pulsação e 10 movimentos de vaivém. Preço sugerido: R$ 460.

Masturbador Egg com textura brush

Para casais que adoram experimentar o novo, o Batt é uma opção mais que satisfatória. É um masturbador macio e elástico, preenchido com uma textura simples e módulos de prazer macios e arredondados que deslizam sobre sua glande e eixo a cada pulso. “Um brinquedinho que vai causar sensações nunca experimentadas antes e com certeza entrega a ‘pimenta’ que faltava naquele momento mais que especial”. Preço sugerido: R$ 110.

Vibrador de calcinha em silicone

Para quem quer controlar os impulsos da parceira literalmente e mesmo durante um encontro ou passeio, sem ninguém saber. O Vibrador de Calcinha em silicone macio entrega 9 modos de vibração e controle remoto sem fio para total discrição de ambos. Da linha Our Secret, é item predileto de casais mais modernos que adoram provocações antes do momento a dois, com conforto e segurança. Preço sugerido: R$ 340.

Anel peniano em silicone

Daxton chegou para apimentar a relação a dois de uma maneira totalmente tecnológica. Sim, o anel peniano em silicone oferece 10 vibrações poderosas, é recarregável e possui controle remoto sem fio. “Essa é uma das experiências interessantes porque proporciona prazer ao mesmo tempo para ambos. Como sexóloga, já ouvi testemunhos maravilhosos sobre a sensação ao aventurar-se assim e posso dizer que alguns casamentos já foram salvos”, fala Camila. Preço sugerido: R$ 360.

De acordo com a especialista, casais que transam mais, se comunicam melhor. “É preciso ter transparência na vida a dois e a vida íntima da mulher é complexa. Ter diálogo é essencial para não levar problema para a cama porque a partir do momento em que isso acontece, geralmente a relação está fadada ao fracasso e frustração”. E ensina: “Esteja com alguém com quem possa dividir seus desejos e te respeite, em todos os sentidos. Sexo vai além da relação física, é conexão e energia”.

Motel, sim e óleo essencial, também, por favor!

Você sabia que 85% dos casais que frequentam motéis assiduamente são formados por parceiros fixos ou em relacionamentos estáveis? Ainda, de acordo com a pesquisa, realizada em 2023, por gestores do setor, 72% dos hóspedes preferem suítes com hidromassagem.

“Esses números evidenciam uma quebra de paradigmas e a redução do preconceito, já que o motel passou a ser visto como uma opção de experiência, qualidade, conforto e lazer. Essa transformação se reflete nos investimentos realizados pelos empreendedores do setor, que modernizaram suas suítes, incorporaram alta gastronomia, drinks exclusivos, tecnologia, além de produtos de padrão elevado, como enxovais e amenities sofisticados, ideias para o perfil de público indicado nas pesquisas”, pontua Larissa Calabrese, presidente-executiva da ABMotéis.

Lush Motel: um novo conceito em hospedagem em SP

Com a filosofia de ser um oásis em plena capital, o Lush Motel vem para elevar a categoria e hoje é considerado o melhor motel da cidade. Tudo porque em suas duas unidades, nos bairros Ipiranga e Lapa, é possível desfrutar de suítes paradisíacas com serviço de quarto que funciona 24 horas com qualidade excepcional.

Se você é do time que é avesso a frequentar motéis, vai amar a hospitalidade do Lush que já desde o primeiro atendimento, na recepção, mostra seus diferenciais. Além das suítes com estrutura moderna, luxuosa e confortável, as unidades oferecem serviços exclusivos como a experiência do chef, em que o casal desfruta de uma refeição completa preparada pelo chef de plantão: um verdadeiro deleite gastronômico (a coluna provou e aprovou). A carta de drinks autorais é uma explosão de misturas criadas para aguçar os sentidos e chama atenção pela apresentação e criatividade.

Além disso, cuidados como o concierge que está sempre à disposição para providenciar o que o casal desejar, amenities, máquinas de café e adegas em alguns quartos são detalhes que fazem a diferença. Sua estrutura é tão elogiada que é comum ver casais reservando day use em suítes com piscina para curtirem dias de sol com um serviço para lá de impecável. Ah, destaque para o café da manhã, que chega como nos melhores hotéis do mundo: naqueles carrinhos de dois andares todo seu, com muitas opções e delícias para começar o dia bem.

O Lush oferece a opção de reserva pelo site e tem estadias diversificadas. A Suíte Lush Splash, por exemplo, tem 75m², com área externa e teto solar, tudo para você aproveitar o seu dia ou noite, com direito a piscina aquecida e tratada com sais naturais. A partir de R$ 695.

Polêmica: Suíte Gamer é lançamento no Desirée Motel Aeroporto

Segundo o escritor de best-sellers sobre sedução feminina Eduardo Nunes, o videogame é um dos inimigos do casamento atual. “Pode acreditar que essa é uma distração na maioria das vezes preferida pelos homens que as mulheres devem se preocupar. Por isso, eu oriento: a parceira deve cuidar da agenda social do casal e entreter o marido o quanto puder”.

De olho nessa tendência, o Desirée Motel decidiu lançar uma nova suíte: a Acqua Gamer. Na onda do ditado que diz “quando não posso com o inimigo, me junto a ele”, o quarto traz duas estações completas de jogos que funcionam online, com cadeiras específicas, acessórios e tudo que um gamer de respeito preza. Assim, nesse ambiente convidativo, os pombinhos podem ganhar juntos e passar de fase.

A novidade chamou tanto a atenção que o ambiente temático é disputado inclusive durante o dia, já que o motel oferece um bom cardápio gastronômico com opções variadas dentre carnes, pescados e massas, além de porções e lanches especiais. Ah, clientes 50+ ganham uma hora de cortesia em qualquer suíte, apresentando um documento com foto e na estadia a partir de três horas. Legal, né?

O quarto conta com detalhes que proporcionam conforto como uma cama com quatro travesseiros macios, amenities de higiene, ar-condicionado quente e frio (split), banheira de hidromassagem, bluetooth, canais eróticos, chinelos, cortinas blackout, ducha dupla, espelho no teto, frigobar, garagem privativa com portão automático, globo de luz, iluminação especial, luz neon, rádio, roupões, secador e chapinha para cabelo, sex shop, TV 65″ e Wi-Fi. A suíte desejada tem período de 12 horas por R$ 219, e o motel ainda traz outras opções temáticas com hidro como a Erótica, a Pole e a Suíte Sky Solar.

Óleos essenciais despertam os sentidos e arrepiam a pele

A dōTERRA International é uma empresa de bem-estar, que atua no mercado de óleos essenciais e traz opções especiais para despertar os sentidos nesse dia que promete. O Passion é um mix de óleos herbais tem aroma condimentado, aconchegante e rico, com óleos de semente de cardamomo, casca de canela, raiz de gengibre, botão de cravo, entre outros. Para uso tópico (apenas uso externo), aplique de uma a três gotas diluídas em óleo carreador (base) sobre a pele na área desejada. Para uso aromático, coloque de três a quatro gotas em um aromatizador elétrico.

Já o Ylang Ylang tem uma fragrância doce, apimentada e rica. Ele é derivado das flores estreladas da árvore tropical de Ylang Ylang, considerado afrodisíaco, e acredita-se que pode aumentar a libido e ajudar a elevar a autoestima, o que pode contribuir para a segurança na cama. Pode ser adicionado a sais de banho para uma experiência relaxante, no vapor de aromaterapia ou aplicado topicamente nos punhos.

Para finalizar, o Geranium também é considerado afrodisíaco e pode estimular o desejo. Seu aroma é herbáceo, verde, floral, doce e seco. Pode ser usado topicamente (apenas uso externo) com uma gota diluída em 10 gotas de óleo carreador (base) ou aromaticamente, adicionando três a quatro gotas em aromatizador elétrico. Os preços variam conforme a escolha da versão, sendo este último a partir de R$ 255 (15ml).

