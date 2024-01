Vidente faz previsões de ano turbulento para o Brasil e famosos como Ana Hickmann, Neymar, Anitta e outros

Vó Bahiana contabiliza mais de 10 milhões de seguidores e revela futuro agitado entrevista exclusiva

Arquivo Pessoal / Vó Bahiana Vó Bahiana é um novo fenômeno não apenas das redes sociais, já que os acertos vão além das previsões feitas para celebridades



Ela contabiliza acertos e milhares de seguidores sendo mais de 10 milhões apenas no Instagram. Vó Bahiana é um novo fenômeno não apenas das redes sociais, já que os acertos vão além das previsões feitas para celebridades. Muitas vezes se referem a acontecimentos inusitados como o tremor que aconteceu no Acre até a desistência de Vanessa Lopes no reality Big Brother Brasil recentemente. É claro que parte dos seguidores a crítica por sempre acertar previsões que infelizmente revelam notícias não tão boas, mas tudo faz parte do jogo e ela não se diz atingida por essas vibrações, pelo contrário. A sensitiva que nasceu em Brasília, mas vive em Balneário Camboriú há 12 anos revela que começou a ter visões aos nove anos de idade. Procurada pela coluna, ela realizou previsões para alguns famosos e, inclusive, falou sobre o futuro político do país.

Ana Hickmann: “Infelizmente, eu ainda a vejo em desequilíbrio. Eu ainda não vejo aqui no tarô a vida da Ana Hickmann ficando bem, inclusive correndo perigo, e vejo um escândalo vindo a acontecer a qualquer momento com ela e o ex-marido. Alguma coisa de documentos vai vir para a mídia e eu vejo um escândalo ainda maior acontecendo na vida dela. É a respeito do relacionamento, e vai ser descoberto da pior forma possível, infelizmente”, fala Vó Bahiana.

Luiz Inácio Lula da Silva: “Pode sim vir a ter um pedido de impeachment, e a serem descobertos documentos que comprovam alguma coisa com o Lula fez e ocorreu esse pedido. Então, nesse ano a política e a economia serão de turbulência, não será um ano calmo”, revela a sensitiva.

Jair Bolsonaro: “Eu vejo a energia muito forte para esses meses em que papéis e documentos estão sendo mexidos. Está havendo um complô ali e ele pode passar por momentos ruins. Vejo nos próximos meses o Brasil parando por causa desse ocorrido”, declara a entrevistada.

Neymar: “O jogador vai entrar de novo em uma polêmica com uma mulher e esse escândalo vai ser grande. Inclusive, ele tem que tomar cuidado para não pegar cadeia. E eu vejo também uma reconciliação, de ele voltando para a mãe da filha dele, a Bruna Biancardi, por causa dessa situação do escândalo, na qual ele irá repensar e vai começar a alinhar a vida dele. Agora, em 2024, tem muitas coisas para acontecerem na vida do jogador Neymar”, prevê.

Sandy: “Ela vai voltar com o marido sim, para mim essa separação aparece aqui nas lâminas como marketing, e eu vejo os dois voltando, inclusive com a possibilidade de a Sandy engravidar de novo e ter mais um filho”, ressalta a mentora

Anitta: “Ela precisa ter cuidado com a saúde, pois esse ano não será de brincadeira para ela nesse sentido. Eu a vejo passando por uma cirurgia, então, sua saúde não estará bem nesse ano. Eu vejo isso acontecendo no meio do ano, entre os meses seis e oito”, finaliza a sensitiva.

Lembrando que esta colunista escreve sobre comportamento, atualidades, celebridades e lifestyle, ou seja, as previsões são da poderosa Vó Bahiana que tem dado o que falar no cenário não só nacional como internacional. Confesso que torço para que uma em especial se concretize e deixo aí na imaginação de vocês qual seria a adivinhação. De resto, muito axé, fé e sorte a todos!

